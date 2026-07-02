Un nuevo incidente en pleno Centro Histórico de Cartagena volvió a encender las alarmas sobre el estado de conservación de algunas edificaciones patrimoniales. En la mañana de este jueves 2 de julio, un balcón de una antigua vivienda del barrio Getsemaní se desplomó y cayó sobre una camioneta que transitaba por la Calle Larga, generando momentos de angustia entre residentes, comerciantes y peatones que se encontraban en la zona.

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Aunque el conductor del vehículo logró salir ileso, el automotor sufrió graves daños materiales tras recibir el impacto de la estructura de madera y concreto. El hecho ocurrió frente a la sede del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en una de las vías más transitadas del sector.

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Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el balcón quedó completamente desprendido sobre la parte delantera de la camioneta, mientras varias personas acudían a auxiliar al conductor y a verificar que no hubiera más personas lesionadas.

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Tras la emergencia, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que el desplome obligó a reducir la capacidad vial en la entrada a la Calle Larga, en sentido hacia el Centro de Convenciones, específicamente en la intersección de la carrera 10B con calle 25.

La entidad explicó que el incidente afectó directamente a un vehículo que transitaba por el lugar y señaló que, mientras se adelantaban las labores para retirar los escombros y atender la emergencia, se presentó movilidad reducida y tránsito lento en el sector.

Además, recomendó a los conductores circular con precaución, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y, de ser posible, utilizar rutas alternas hasta que la situación quedara completamente controlada.

Luego de una inspección preliminar, el director de Control Urbano de Cartagena, Giovanni Battista, indicó que las primeras evaluaciones apuntan a que el desprendimiento del balcón estaría relacionado con el avanzado deterioro estructural y la antigüedad del inmueble, una problemática que afecta a varias edificaciones patrimoniales del Centro Histórico.

El funcionario explicó que la Dirección de Control Urbano realiza un seguimiento permanente a las construcciones que presentan riesgo de colapso con el fin de proteger la vida de residentes y visitantes.

Asimismo, reveló que el inmueble involucrado corresponde a una propiedad privada y que su propietario ya había sido requerido por las autoridades para ejecutar las reparaciones necesarias y disminuir el riesgo que representaba la estructura.

Cartagena tiene 51 inmuebles identificados con riesgo estructural

Battista informó que actualmente la Alcaldía de Cartagena tiene identificados 51 inmuebles en condición de riesgo ubicados entre el Centro Histórico y el barrio Getsemaní.

Según explicó, estos predios fueron vinculados a procesos judiciales con el propósito de exigir a sus propietarios la ejecución de las obras necesarias para garantizar la seguridad de quienes transitan por estos sectores.

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El funcionario también indicó que la administración distrital utiliza un sistema de clasificación por colores para establecer el nivel de riesgo de cada inmueble.

“Existe un semáforo que los clasifica en rojo, amarillo y verde, según el estado crítico que puedan representar para la comunidad. Los inmuebles en rojo, sobre los que concentramos nuestra atención, no superan los cinco predios en el Centro Histórico”, señaló.

Finalmente, reiteró que el Distrito continuará adelantando acciones para exigir la intervención inmediata de las edificaciones que representen un peligro y advirtió que, de persistir el incumplimiento por parte de los propietarios, la administración adoptará las medidas necesarias para proteger la integridad de residentes, turistas y transeúntes.

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