Una intensa jornada de angustia e incertidumbre en el Caribe colombiano terminó con un desenlace milagroso este lunes, 29 de junio de 2026. Los jóvenes Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras salir a navegar a bordo de una moto acuática en las inmediaciones de las islas de Barú, en Cartagena, fueron hallados con vida y puestos a salvo.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos por SEMANA, el rescate inicial habría sido ejecutado por pescadores locales de la zona, quienes divisaron a los jóvenes a la deriva. Posteriormente, el grupo de rescatistas civiles los trasladó en motocicletas en tierra firme para agilizar su atención y evaluar de forma preliminar su estado de salud. Tras confirmarse el hallazgo, la Policía Metropolitana de Cartagena informó oficialmente que ambos jóvenes se encuentran fuera de peligro y bajo una valoración médica integral en un centro asistencial, con el fin de verificar su estado físico y descartar afectaciones derivadas del tiempo que permanecieron expuestos en el mar.

El regreso de Luciana y Jerónimo desató una ola de alivio y felicitaciones en el ámbito regional y nacional, destacando la rápida articulación de las autoridades y la solidaridad de las comunidades nativas.

Ante la gravedad de la emergencia que afortunadamente no terminó en tragedia, la Policía Metropolitana de Cartagena aprovechó el parte de éxito para emitir un llamado de atención urgente a los turistas y locales que hacen uso de atracciones náuticas en el corralito de piedra. La institución recordó la importancia de la prevención y la responsabilidad individual.

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