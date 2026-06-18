Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Hoy, el nombre de Claribel Moreno se convierte en símbolo de una tragedia que parece no tener fin. Durante casi cuatro años, esta madre dedicó su vida a buscar respuestas sobre el paradero de su hija, Natalia Buitrago, desaparecida el 18 de agosto de 2021 en Cartagena. Su lucha incansable la convirtió en una voz de denuncia frente a las autoridades y en un referente para cientos de familias que enfrentan el drama de la desaparición de un ser querido. Sin embargo, el pasado 13 de mayo, la violencia volvió a golpear a esta familia de manera brutal.

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Claribel fue asesinada cuando se desplazaba en motocicleta hacia su finca, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Según la información conocida por sus familiares, fue interceptada y recibió cuatro disparos por la espalda que acabaron con su vida.

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Su muerte no solo causó conmoción entre quienes acompañaron su búsqueda, sino que también despertó nuevas preguntas sobre las circunstancias que rodean el caso de Natalia.

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En una entrevista exclusiva para Más Allá del Silencio, Rafael Poveda conversó con Paola Buitrago, hija de Claribel y hermana de Natalia, quien habló desde el exilio por razones de seguridad. Paola reveló que previamente había sobrevivido a un atentado sicarial, situación que la obligó a abandonar el país. Para ella, la muerte de su madre representa un golpe devastador, pero también una señal de alerta sobre los riesgos que han enfrentado quienes han insistido en exigir verdad y justicia.

Durante el programa también participaron la abogada Ana Juliet Velázquez y la activista feminista Isabela Vargas, quienes cuestionaron el manejo que las autoridades han dado al caso desde la desaparición de Natalia. Ambas señalaron presuntas fallas, retrasos e inconsistencias en las actuaciones de la Fiscalía de Cartagena, entidad que ha estado al frente de la investigación durante los últimos años.

Uno de los aspectos que más controversia genera son las contradicciones atribuidas a Hernán Darío Jiménez, expareja de Natalia, cuyas versiones han sido objeto de cuestionamientos por parte de la familia. Aunque hasta el momento no existe una decisión judicial que determine responsabilidades, los allegados de la joven consideran que varias líneas de investigación no fueron exploradas con la profundidad necesaria.

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A esto se suma una hipótesis aún más preocupante: la posible existencia de una red de trata de personas vinculada con la desaparición de Natalia. Aunque esta teoría continúa bajo análisis y no ha sido confirmada por las autoridades, familiares y defensores de derechos humanos insisten en que debe investigarse a fondo.

Mientras el caso sigue sin resolverse, el asesinato de Claribel Moreno deja una dolorosa pregunta en el aire: ¿Cuántas madres más tendrán que arriesgar su vida para encontrar a sus hijos desaparecidos? Su historia se convierte hoy en un homenaje a la perseverancia y en una exigencia urgente de justicia, verdad y protección para quienes buscan respuestas frente a la impunidad.

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En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)