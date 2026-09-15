Por: Portal Bogotá

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Bogotá no detiene sus acciones para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con información oficial de la Policía de Bogotá, dos hermanos de 2 y 5 años fueron rescatados en el barrio La Fragua, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la ciudad. El operativo fue posible gracias al llamado de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre la posible situación de abandono en la que se encontraban los menores.

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Según datos revelados por la Policía de Bogotá, al atender la denuncia los uniformados constataron que los niños estaban sobre una ventana en el primer piso de la vivienda. Con la ayuda de residentes del sector, los uniformados lograron ingresar al inmueble y corroboraron que las condiciones de higiene eran inadecuadas y que los menores no habían sido alimentados. Las primeras indagaciones permitieron conocer que la madre de los niños había salido del domicilio la noche anterior, dejándolos completamente solos y sin la compañía de un adulto responsable.

Ante esta situación y pensando siempre en garantizar la integridad de los menores, las autoridades procedieron a retirar a los niños del lugar activando la ruta de atención integral correspondiente. Posteriormente, los hermanos fueron puestos bajo la tutela de la autoridad competente, la cual será encargada de adelantar el proceso necesario para restablecer sus derechos.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales, dependencia de la Policía de Bogotá, precisó que en lo corrido de 2026 ha rescatado a 75 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en presunto estado de abandono. Este contexto refleja la magnitud de la problemática y la importancia de la intervención interinstitucional para prevenir situaciones similares en la capital.

Es fundamental recordar que la denuncia ciudadana permite articular la acción de las autoridades frente a hechos que vulneran los derechos o afectan la convivencia. Para ello, está disponible la Línea de Emergencias 123, canal vital para activar los procedimientos que contribuyen a la seguridad y al bienestar de los habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúa la Policía de Bogotá ante casos de abandono infantil?

La Policía de Bogotá responde de manera inmediata a los avisos de la comunidad sobre posibles casos de abandono de menores. En los operativos, los uniformados verifican la situación de los niños y, si confirman vulneraciones, activan la ruta de atención integral, que incluye retirar a los menores del entorno de riesgo y remitirlos a la autoridad competente para su protección y restablecimiento de derechos.

¿Qué es la ruta de atención integral para menores en abandono?

La ruta de atención integral es el conjunto de acciones coordinadas por diferentes entidades, iniciadas por las autoridades policiales cuando un menor es hallado en situación de abandono. Esta ruta busca garantizar derechos fundamentales, como la seguridad y la salud, y asegura que los menores sean entregados a entidades responsables para restablecer su entorno protector y jurídico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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