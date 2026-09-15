Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud invita a las personas residentes en Bogotá a participar este miércoles 16 de septiembre de 2026 en la jornada de vacunación en cualquiera de los puntos habilitados de la ciudad, llevando únicamente su documento de identidad. Según la información oficial disponible, quienes asistan podrán iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación contra diversas enfermedades relevantes para la salud pública.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la meta de la jornada es combatir la transmisión de enfermedades inmunoprevenibles como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, conocido por sus siglas VPH, destinada a niñas y niños entre los 9 y 17 años con el fin de ofrecer protección temprana frente a este virus.

En Bogotá existen actualmente más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud y en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), garantizando el acceso permanente a los servicios de inmunización. Para la jornada del miércoles 16 de septiembre de 2026, también se habilitarán espacios adicionales situados en centros comerciales, parques, plazas y colegios. La ubicación de los puntos se actualiza a diario y puede ser consultada en los canales oficiales de la Alcaldía, así como en la página de la Secretaría Distrital de Salud.

Respecto a la vacunación contra la fiebre amarilla, la entidad aclara que la aplicación en gestantes y personas mayores de 60 años solo se realiza en puntos de atención autorizados, donde hay acompañamiento de profesionales y una valoración médica específica. Esta medida busca brindar mayor seguridad a las personas con condiciones especiales de salud. Los ciudadanos pueden consultar la lista de estos puntos autorizados directamente desde los recursos digitales habilitados por la Secretaría Distrital de Salud y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EPS), siguiendo las indicaciones oficiales proporcionadas.

Para facilitar la búsqueda del centro de vacunación más cercano, la ciudadanía cuenta con la herramienta digital Mapas Bogotá. El proceso es sencillo: se accede a la plataforma web, se activa el buscador, se digita la palabra ‘vacunación’, se selecciona la opción correspondiente a las instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, y se revisa la información de ubicación y horarios antes de asistir con el documento de identidad.

La Secretaría Distrital de Salud enfatiza la importancia de aprovechar esta jornada gratuita, que busca proteger tanto a individuos como a la comunidad mediante la cobertura amplia de esquemas de inmunización.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este miércoles 16 de septiembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e IPS de Bogotá, además de otros espacios temporales en lugares estratégicos como centros comerciales y parques. La ubicación y horarios de estos puntos pueden consultarse en los enlaces oficiales y en la herramienta Mapas Bogotá, donde es posible identificar el lugar más cercano escribiendo ‘vacunación’ en el buscador y revisando todos los detalles necesarios para asistir.

¿Qué requisitos y precauciones se deben tener para la vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá?

Según la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores de 60 años se aplica únicamente en puntos de atención especialmente autorizados. En estos lugares, se brinda valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar seguridad durante el proceso. Es fundamental consultar previamente la ubicación de estos puntos y asistir con el documento de identidad, siguiendo siempre las recomendaciones sanitarias indicadas por la autoridad de salud local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.