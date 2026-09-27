Una lancha que transportaba turistas se volcó este fin de semana en aguas de Santa Marta y dejó varios momentos de pánico entre sus ocupantes, quienes terminaron en el mar mientras otras embarcaciones acudían para ayudarlos.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia ocurrió en medio de condiciones meteorológicas adversas y fuerte oleaje en diferentes sectores del litoral samario. La embarcación cubría la ruta entre Playa Blanca y El Rodadero cuando terminó completamente volcada.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección General Marítima (Dimar), todos los ocupantes fueron auxiliados y llevaban puestos sus respectivos chalecos salvavidas. Otra lancha que se encontraba en el sector reaccionó rápidamente y apoyó las labores de rescate.

El accidente quedó registrado en video por personas que viajaban en otra embarcación. Las imágenes muestran a la lancha volcada y a varios de sus pasajeros en el agua, mientras otras embarcaciones se acercan para prestar ayuda.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santa Marta Al Día (@santamartaaldiaoficial)

En las grabaciones también se observan algunos de los momentos posteriores al accidente y las maniobras utilizadas para poner a salvo a quienes habían quedado en el mar.

Aunque la situación provocó preocupación entre quienes presenciaron la emergencia, hasta el momento no se reportan consecuencias graves entre los turistas. El uso de los chalecos salvavidas fue clave mientras se desarrollaba el rescate.

¿Por qué se volcó la lancha en Santa Marta?

Una de las versiones que comenzó a circular después del accidente apunta a un posible sobrecupo como causa del volcamiento. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido confirmada por Dimar y hace parte de los aspectos que deberán ser establecidos durante la investigación.

La Autoridad Marítima también analiza las condiciones meteorológicas que se presentaban durante la jornada. El fuerte oleaje registrado en Santa Marta pudo influir en la estabilidad de la embarcación y es uno de los factores que deberán ser evaluados.

Dimar indicó que la lancha llevaba completo su cupo autorizado, por lo que será la investigación la que determine si existió alguna irregularidad o si el accidente estuvo relacionado principalmente con las condiciones del mar.

Por ahora, lo confirmado es que la embarcación terminó volcada, sus ocupantes quedaron en el agua y fueron rescatados con apoyo de otra lancha. Las autoridades continúan recopilando información para establecer las causas exactas del accidente.

El caso vuelve a llamar la atención sobre las condiciones de navegación en Santa Marta durante jornadas de fuerte oleaje, especialmente en las rutas utilizadas diariamente para transportar turistas entre las diferentes playas de la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.