Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia protagonizó este miércoles 19 de agosto una de sus jornadas más bajistas de 2026, al caer hasta niveles cercanos a los 3.050 pesos, una cotización que devuelve al mercado cambiario a precios que no se observaban desde octubre de 2018.

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La caída tiene una consecuencia directa para los colombianos que durante este año y años anteriores compraron dólares o mantienen sus ahorros en esa moneda: cada dólar que hoy se convierta a pesos vale menos que al comienzo de 2026.

Para dimensionar el movimiento, la TRM del 2 de enero de 2026 fue de 3.757,08 pesos por dólar. Frente al nivel de 3.050 pesos alcanzado durante la jornada de este 19 de agosto, la diferencia es de aproximadamente 707 pesos por cada dólar.

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El Banco de la República explica que una disminución de la tasa de cambio representa una apreciación del peso colombiano, porque se necesitan menos pesos para adquirir un dólar.

El nivel actual resulta particularmente llamativo porque el dólar se está acercando nuevamente a valores que no se veían desde hace casi ocho años. En octubre de 2018, por ejemplo, la TRM se movía alrededor de los 3.000 pesos y llegó a superar los 3.090 pesos durante ese mes.

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¿Cuánto menos valen hoy unos ahorros en dólares en Colombia?

La mejor forma de entender el impacto es llevar la caída a casos concretos. Si una persona tenía 100 dólares y los hubiera valorado al nivel de 3.757,08 pesos del 2 de enero, esos dólares equivalían entonces a 375.708 pesos. Con una cotización de 3.050 pesos, los mismos 100 dólares representarían actualmente 305.000 pesos. La diferencia es de 70.708 pesos.

El punto importante es que la persona no perdió 100 dólares ni le desapareció ese dinero. Continúa teniendo 100 dólares. Lo que disminuyó fue el valor de esos dólares cuando se expresa en pesos colombianos.

El efecto se vuelve mucho mayor a medida que aumenta el monto ahorrado. Para 500 dólares, al comienzo del año el equivalente era de 1’878.540 pesos. Con una cotización de 3.050 pesos, esos mismos dólares representarían 1’525.000 pesos. La diferencia llega a 353.540 pesos.

En el caso de 1.000 dólares, la comparación es todavía más clara. Al 2 de enero equivalían a 3.757.080 pesos, mientras que a 3.050 pesos representarían 3’050.000 pesos. Es decir, hay una diferencia de 707.080 pesos en el valor expresado en pesos.

Y para una persona con 5.000 dólares ahorrados, el efecto alcanza una dimensión mucho mayor. Al comienzo del año esos dólares equivalían a 18’785.400 pesos. Con el dólar en 3.050 pesos, pasarían a representar 15’250.000 pesos. La diferencia sería de 3’535.400 pesos.

La caída del dólar en Colombia no significa que se hayan perdido

Hay una precisión fundamental para entender estos cálculos. Si alguien compró 5.000 dólares y todavía conserva los 5.000 dólares, sigue teniendo 5.000 dólares. La caída de la tasa de cambio no reduce la cantidad de dólares que tiene en su cuenta, efectivo o inversión.

Lo que cambia es cuánto valen esos dólares cuando se convierten nuevamente a pesos. Por eso, hablar de una pérdida efectiva dependerá de la decisión que tome el ahorrador. Si necesita vender los dólares ahora y convertirlos a pesos, recibirá menos pesos que si hubiera hecho esa operación cuando la cotización estaba en 3.757,08 pesos.

En cambio, si mantiene los dólares y posteriormente el peso vuelve a depreciarse frente a la moneda estadounidense, el valor de esos ahorros expresado en pesos podría aumentar nuevamente.

La misma caída que perjudica, en términos de conversión a pesos, a quien mantiene dólares favorece a quienes necesitan adquirir la moneda estadounidense.

Por ejemplo, una persona que necesita 1.000 dólares para pagar un servicio, realizar una compra, viajar o cumplir una obligación denominada en dólares tendría que destinar aproximadamente 3,05 millones de pesos si logra comprar la divisa a una tasa de 3.050 pesos.

Al comienzo del año, utilizando la TRM de 3.757,08 pesos como referencia, ese mismo monto habría representado cerca de 3,76 millones de pesos. La diferencia entre ambos escenarios es de aproximadamente 707.080 pesos.

Eso explica por qué una caída del dólar tiene efectos diferentes dependiendo de la posición de cada persona: es desfavorable para quien tiene dólares y piensa convertirlos a pesos, pero puede resultar favorable para quien necesita comprar dólares con pesos.

El comportamiento de la tasa de cambio no se limita a los ahorros personales. Una apreciación del peso tiene efectos sobre empresas importadoras, exportadoras y compañías que tienen ingresos, costos o deudas denominadas en dólares.

Para un importador, un dólar más barato reduce, en principio, el valor en pesos de los productos o insumos que compra en el exterior. Para un exportador colombiano, en cambio, cada dólar que recibe por sus ventas externas se convierte en una cantidad menor de pesos.

La magnitud del efecto depende de la estructura financiera de cada compañía, de los contratos y de las coberturas cambiarias que tenga.

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