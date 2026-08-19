Jaime Pumarejo Heins dará un nuevo paso en su carrera pública y empresarial tras ser designado como director ejecutivo de la representación de Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La decisión fue tomada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en su condición de gobernador titular de Colombia ante el organismo.

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El nuevo cargo también incluye la representación ante BID Invest, brazo de financiación al sector privado del grupo, y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Pumarejo reemplazará a Roy Alejandro Barreras y ocupará una silla que reúne los votos correspondientes a Colombia y Perú dentro del organismo.

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El Ministerio de Hacienda destacó que la participación de Colombia en estas entidades resulta clave para impulsar proyectos relacionados con crecimiento económico, empleo, infraestructura, transición energética y bienestar. El nuevo director tendrá su sede en Washington D. C., donde funciona la oficina principal del BID.

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El nombramiento también supone la salida de Pumarejo de Portafolio, medio de economía y negocios de El Tiempo Casa Editorial. Según el medio citado, asumió como director y editor en jefe el 1 de septiembre de 2025, después de una trayectoria marcada por cargos en el sector público, privado y organismos internacionales.

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Antes de llegar al medio, Pumarejo fue alcalde de Barranquilla entre 2020 y 2023. Durante su administración impulsó proyectos relacionados con infraestructura, sostenibilidad y modernización institucional. También ocupó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 2017.

La trayectoria que llevará Pumarejo al BID

Su experiencia internacional también aparece entre los antecedentes destacados. Entre 2024 y 2025 fue director ejecutivo de Breathe Cities, iniciativa enfocada en políticas de aire limpio en diferentes regiones del mundo.

Pumarejo es administrador de la Universidad de Purdue, con énfasis en gestión de sistemas de información, y cuenta con un MBA ejecutivo internacional del IE Business School de Madrid. Además, ha participado en iniciativas relacionadas con financiación climática, desarrollo urbano y sostenibilidad.

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