Aida Quilcué se ganó un vainazo de María Fernanda Cabal por la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de desembolsar 60 millones de dólares para financiar proyectos del gobierno entrante. Los principales cuestionamientos a la entrada de este dinero se han dado porque los críticos de Abelardo de la Espriella aseguran que aumentará la deuda.

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Sin embargo, tanto el presidente electo como su fórmula, José Manuel Restrepo, han asegurado que no se trata de un crédito que toque devolver al BID, sino de un apoyo económico para que se dé un empalme próspero. Al parecer, tal explicación no le ha cuadrado a la excandidata a la vicepresidencia, quien reapareció luego de perder la segunda vuelta del pasado 21 de junio para ironizar con la denominada “patria milagro”.

¿Ahora los Bancos son caritativos? ¡Primer “milagro” de la patria milagro, ahora los Bancos regalan plata! https://t.co/wFb6mCC1AG — Aida Quilcué (@aida_quilcue) July 2, 2026

Ante esa declaración, María Fernanda Cabal, fiel a su estilo, le explicó con una pulla a la vicepresidenta para qué funciona el BID e indicó que ese crédito es condonable, por lo que Colombia no va a aumentar su deuda.

“Que alguien le explique a Aida que hay una enorme diferencia entre un Banco ordinario y el BID, que es multilateral de desarrollo, de propiedad de los Estados miembros, que además de créditos, maneja líneas de cooperación técnica no reembolsable para fortalecimiento institucional”, respondió la senadora saliente.

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