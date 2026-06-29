Este lunes, 29 de junio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, hizo una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales para hablar con el país, refiriéndose a cómo va a encontrar el país cuando asuma como nuevo mandatario.

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(Ver también: Las irónicas felicitaciones de Petro a De la Espriella por la victoria sobre Iván Cepeda)

Entre los temas que mencionó aparece la economía, que es algo de lo que más está preocupado, las deudas, donaciones y más, con la idea de que el país conozca realmente cómo se encuentra.

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De hecho, en medio del empalme, De la Espriella anunció que hay una entidad que está muy interesada en apoyar al país, ya que, según él, entiende la problemática que está viviendo Colombia y por eso quiere aportar para que se recupere la normalidad.

Se trata del Banco Interamericano de Desarrollo, que le dará una grande suma de dinero al presidente para que la transición sea más llevadera.

“El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición, reconociendo el banco a su presidente la magnitud histórica del desfalco que estamos recibiendo”, dijo De la Espriella.

Esto se da en un momento en el que ya comenzó el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, que no será sencillo porque al ser de corrientes ideológicas tan diferentes, siempre habrá diferencias, señalamientos y más.

Sin embargo, más allá de esto, el presidente electo ya cuenta con un apoyo grande económico para poder comenzar de la mejor manera su mandato por los próximos cuatro años, en los que buscará mejorar algunas crisis como económicas, de salud, seguridad y varias más.

Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959, es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. Con sede en Washington D.C., cuenta con 48 países miembros, de los cuales 26 son prestatarios en la región. Su misión central es reducir la pobreza, promover la equidad social y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo que mejore la calidad de vida de millones de personas.

El BID funciona principalmente a través de préstamos concesionales y no concesionales a gobiernos, así como donaciones y asistencia técnica. Financia proyectos en sectores clave como infraestructura, educación, salud, medio ambiente, innovación y fortalecimiento institucional. Opera con recursos de capital ordinario —provenientes de aportes de sus miembros y emisiones en mercados internacionales— y fondos especiales para condiciones más favorables a los países menos desarrollados.

Forma parte del Grupo BID, que incluye BID Invest (enfocado en el sector privado) y BID Lab (innovación). Cada año aprueba miles de millones de dólares en operaciones, priorizando impacto medible, sostenibilidad ambiental y gobernanza transparente. Su modelo combina financiamiento con conocimiento y acompañamiento técnico para maximizar el desarrollo de la región.

(Ver también: “Cambian cifras”: piden a De la Espriella adelantar empalme con Petro por supuesta manipulación de datos)

En un contexto de desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad, el BID se posiciona como socio estratégico para construir una América Latina más próspera y resiliente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.