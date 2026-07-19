La tensión política y el escrutinio sobre el futuro gobierno de Abelardo De la Espriella han alcanzado un punto crítico tras un pronunciamiento oficial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contradice la narrativa inicial del mandatario electo. El pasado 27 de junio, De la Espriella declaró ante el país la obtención de un respaldo financiero internacional para gestionar su llegada al poder: “Quiero informarle al país que el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición”.

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Sin embargo, esta afirmación, que pretendía fortalecer la legitimidad de su administración entrante, fue desvirtuada por el propio organismo multilateral. Ante un derecho de petición elevado por Caracol Radio, el BID fue tajante: “El BID no ha destinado US $60 millones no reembolsables para apoyar el proceso de empalme de transición en Colombia”. La entidad explicó que los fondos no constituyen un apoyo presupuestario de libre disposición para gastos de transición, sino que están estrictamente enfocados en “transferir conocimientos técnicos y fortalecer capacidades institucionales” mediante operaciones ya existentes.

Tras este desmentido, el equipo del presidente electo emitió el “Comunicado 173” el 18 de julio de 2026, intentando reencauzar la narrativa. En este documento, el gobierno entrante sostiene que el BID respaldó el inicio de su mandato con una plataforma de cooperación técnica no reembolsable por aproximadamente 63 millones de dólares. El texto del presidente electo evita hacer referencia directa a la solicitud de fondos para “empalme” y, en su lugar, enfatiza que estos recursos son para “acelerar la preparación y ejecución de reformas, inversiones y proyectos estratégicos”.

El equipo de prensa de De la Espriella asegura que estas operaciones estaban “ya aprobadas” y que su ejecución será progresiva, alineándose con las prioridades del nuevo gobierno. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, subrayó que esta cooperación es fundamental para que el país no pierda tiempo y pueda avanzar en estabilidad fiscal y proyectos de infraestructura desde el primer día.

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Esta maniobra de comunicación busca transformar una corrección técnica del banco —que aclara que no hay dinero nuevo ni específico para el empalme— en un éxito de gestión del gobierno entrante, presentándolo como un respaldo internacional a su hoja de ruta. Mientras el BID insiste en que se trata de asistencia técnica para fortalecer capacidades, el gobierno electo lo enmarca como un sello de confianza internacional para pasar “de la improvisación a los resultados”. La controversia subraya la delgada línea entre la gestión de recursos de cooperación y la narrativa política de los primeros días de una nueva administración.

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