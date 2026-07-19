El presidente Gustavo Petro adelantó cuál será su futuro político una vez concluya su mandato al frente de la Casa de Nariño. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, confirmó que aceptó la propuesta de convertirse en el jefe político del Pacto Histórico cuando deje la Presidencia.

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Según explicó el mandatario, primero espera tomar un descanso, pues aseguró que durante los cuatro años de gobierno no tuvo vacaciones.

Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido Espero una bancada unida y por eso he pedido el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 20, 2026

El jefe de Estado también aprovechó su publicación para hacer un llamado a la unidad de la bancada del Pacto Histórico. En ese sentido, señaló que espera un reglamento “más estricto” para el funcionamiento del partido y pidió que todas las votaciones sean públicas.

Además, instó a los congresistas de su colectividad a mantener una posición unificada en las decisiones que se tomarán en el Congreso y aseguró que espera el respaldo de la denominada Alianza por la Vida.

Petro lanzó críticas contra Abelardo de la Espriella

En su mensaje, Petro también lanzó críticas contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien volvió a señalar de haber llegado al poder mediante un supuesto “fraude electoral”, una afirmación que ha reiterado en varias oportunidades sin que exista una decisión judicial que así lo establezca.

El mandatario sostuvo que el progresismo no debe ser “criminalizado”, al igual que la derecha, y defendió la libertad política como uno de los pilares de la democracia. En la parte final de su pronunciamiento, cuestionó al exsenador Rodrigo Lara, a quien acusó de intervenir en asuntos internos de los partidos políticos y aseguró que ese tipo de actuaciones representan “el primer toque del fascismo”.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.