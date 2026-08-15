Por: Portal Bogotá

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En medio de la emergencia generada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá ha demostrado una vez más su espíritu solidario. Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS), la respuesta ciudadana y de organizaciones ha sido amplia, destacándose por el envío de donaciones para atender a las personas afectadas. Sin embargo, la entidad enfatiza que esta solidaridad debe canalizarse de forma responsable y segura para garantizar la protección y bienestar de quienes más lo necesitan.

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La SDS resalta que, durante escenarios de emergencia, la colaboración comunitaria es esencial, pero solo será efectiva si cada insumo que llega a los centros de acopio cumple requisitos estrictos de inocuidad, calidad y seguridad sanitaria. De acuerdo con la autoridad sanitaria, es indispensable que medicamentos y dispositivos médicos sean entregados en unidades completas y en empaque original, con información legible acerca del producto, el lote, la fecha de vencimiento y el Registro Sanitario emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), todos vigentes.

Entre los elementos prioritarios para la atención se encuentran medicamentos esenciales como analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, sales de rehidratación, tratamientos para salud mental y fármacos para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. También se solicitan ingredientes para nutrición pediátrica y adulta –incluidos suplementos listos para usar–, líquidos parenterales como soluciones salinas y material de curación e inmovilización. Respecto a dispositivos médicos, la SDS detalla la necesidad de contar con insumos como cánulas de oxígeno, mascarillas, guantes quirúrgicos, bisturís, material de sutura, kits de trauma y equipos para la administración de líquidos.

Se advierte estrictamente no donar medicamentos abiertos, blisteres incompletos, frascos empezados, sobres recortados o productos expuestos a condiciones inadecuadas de almacenamiento, y recalca que, preferiblemente, los productos deben tener una vida útil mínima de seis meses desde la fecha de donación.

Por otro lado, los productos de aseo e higiene personal son vitales para la prevención de infecciones en albergues y sitios temporales. Entre los recursos más requeridos se incluyen jabones, cremas dentales, champús, desodorantes, papel higiénico, peines y protectores solares, así como pañales desechables para niños y adultos, toallas higiénicas, tampones y cremas antipañalitis. Todos deben estar completamente nuevos, limpios, sellados y en su envase original.

Finalmente, la SDS solicita a los equipos voluntarios e instituciones la adecuada clasificación y almacenamiento de insumos, separando medicamentos, elementos de aseo, alimentos y donaciones para animales, siempre ubicando las cajas sobre superficies elevadas para evitar el contacto con humedad y proteger los insumos del clima.

El sector salud reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la ciudadanía para que la ayuda aportada llegue de manera ordenada, segura y efectiva a quienes dependen de ella en estos momentos críticos.

¿Cuáles son los requisitos para donar medicamentos y dispositivos médicos en Bogotá tras el terremoto?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los medicamentos y dispositivos deben entregarse en unidades completas, en su empaque original, con etiquetas legibles que incluyan nombre, lote, fecha de vencimiento y Registro Sanitario INVIMA vigente. Además, se recomienda que tengan al menos seis meses de vida útil a la fecha de entrega y en ningún caso se deben donar productos abiertos, incompletos o deteriorados.

¿Qué productos de aseo e higiene personal se deben donar en emergencias y cómo asegurarse de que sean seguros?

Según información de la SDS, los productos de aseo e higiene personal que se deben donar incluyen jabones corporales, cremas dentales, cepillos de dientes, champús, desodorantes, papel higiénico, peines, protectores solares, pañales, toallas higiénicas y cremas antipañalitis. Todos deben estar completamente nuevos, en envase sellado y con etiquetas visibles para garantizar su seguridad y utilidad en contextos de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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