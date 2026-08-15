Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha convocado a toda la ciudadanía de Bogotá a participar en la jornada especial de vacunación que tendrá lugar el domingo 16 de agosto de 2026. Para acceder a este servicio, es necesario que usted porte consigo el documento de identidad y acuda a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados, donde podrá iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación. De acuerdo con la información oficial de la SDS, la estrategia busca prevenir el avance de enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. La convocatoria es abierta, y además se ha anunciado la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está dirigida especialmente a niñas y niños de 9 a 17 años.

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El acceso a los biológicos será a partir de las 8:00 a. m. en puntos que se distribuyen por toda la capital, ubicados estratégicamente en centros comerciales, parques, colegios, plazas y demás lugares de alta concurrencia. Este despliegue, según la SDS, permite que los usuarios tengan alternativas cercanas y seguras, además de que se actualizan diariamente las ubicaciones en las redes sociales oficiales. De forma permanente, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos, situados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para asegurar que ningún ciudadano se quede sin acceso a la inmunización. La lista de puntos habilitados para el domingo puede consultarse en el enlace de la Secretaría Distrital de Salud mencionado en su página web.

La autoridad de salud también informó que para personas gestantes y mayores de 60 años, la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se lleva a cabo solo en centros autorizados, donde existe valoración médica y acompañamiento especializado, sobre todo para quienes requieren cuidados específicos por su condición. Los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB o EPS) están disponibles para consulta en los documentos enlazados en el portal de la SDS.

Para localizar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda acceder a la herramienta ‘Mapas Bogotá’, donde usted puede ingresar la palabra “vacunación” en el buscador, seleccionar la opción de instituciones prestadoras de servicios con vacunación, y navegar el mapa en busca del sitio más conveniente para su zona de residencia. Es importante revisar la dirección, horarios y acudir directamente con su documento de identificación.

¿Qué debo llevar y cómo ubico los puntos de vacunación en Bogotá?

Para asistir a la jornada de vacunación en Bogotá usted debe llevar su documento de identificación. Puede ubicar fácilmente su punto más cercano ingresando a ‘Mapas Bogotá’ y utilizando el buscador con la palabra “vacunación”, donde encontrará las instituciones prestadoras habilitadas y sus direcciones.

¿Para qué poblaciones está destinada la vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la vacunación contra la fiebre amarilla está dirigida a personas gestantes y mayores de 60 años, quienes deben acudir únicamente a puntos de atención autorizados donde se garantice valoración médica y acompañamiento especializado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.