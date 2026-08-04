A pesar de que la atención general está centrada en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, una alerta en Colombia puso la mira a un dulce que es muy reconocido en redes sociales.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos identificó mediante una denuncia ciudadana la venta ilegal del chocolate funcional bajo las marcas ‘Mellow / Mellowxocolat’.

La entidad remarcó que esta mercancía opera de forma irregular en el mercado nacional al transgredir la normativa de salud estipulada en los literales b, c y d de la Resolución 2674 de 2013:

“(…) b) Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso. (…)”.

“(…) c) No proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rótulo o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine como éste, sin serlo. (…)”.

“(…) d) Aquel producto que de acuerdo a su riesgo y a lo contemplado en la presente resolución, requiera de reg istro, permiso o notificación sanitaria y sea comercializado, publicitado o promocionado como un alimen to, sin que cuente con el respectivo registro, permiso o notificación sanitaria. (…)”.

Las autoridades advierten que diversas plataformas digitales de comercio electrónico y redes sociales promocionan este artículo prometiendo aliviar el estrés, la ansiedad y la rigidez emocional.

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Esta no es la primera vez que Invima identifica marcas famosas con alerta sanitaria, pero para este caso hubo otro aspecto en el que le puso especial atención.

Asimismo, la entidad señaló que la publicidad sugiere que la formulación contiene psilocibina y recomienda el consumo en microdosis para lograr bienestar, por lo que está infringiendo las leyes sanitarias vigentes mediante dichas afirmaciones:

“(…) Artículo 272. En los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdade ra naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebid a. (…)”

“(…) Artículo 274. Los alimentos o bebidas en cuyo rótulo o propaganda se asignen propiedades medicinales, se considerarán como medi camentos y cumplirán, además, con los requisitos establecidos para tales productos en la presente Ley y sus reglam entaciones. (…)”

entaciones. (…)” La legislación colombiana prohíbe taxativamente la utilización de sustancias alucinógenas como la psilocibina en la elaboración de alimentos o bebidas destinadas al público.

Esta comercialización indebida configura un delito grave contra la salud pública, según lo establece explícitamente el marco legal del territorio nacional:

“(…) Artículo 5 de la ley 1220 de 2008. El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad. (…)”

Invima recordó que el cumplimiento riguroso de las directrices Sanitarias recae sobre titulares, fabricantes, distribuidores e importadores, conforme lo reglamenta la ley colombiana.

“Por todo lo anterior, el producto chocolate funcional con marcas ‘Mellow / Mellowxocolat’ no autorizado, es fraudulento y, bajo dichas condiciones no deben ser comercializado en el país”, señaló en el comunicado en agosto.

Las autoridades sanitarias ordenaron abstenerse de comprar o distribuir este tipo de comestibles fraudulentos para proteger la salud de la población, en un aviso clave para miles de consumidores que se han encontrado con anuncios en redes sociales de esta marca a nivel nacional.

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