Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación ha judicializado recientemente a tres miembros del Ejército Nacional: el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna. De acuerdo con Noticias Caracol, estos uniformados son señalados de haber recibido presuntamente dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia, a cambio de suministrar información reservada sobre operativos y movimientos de tropas militares a esa organización criminal.

Sigue a PULZO en Discover

Según la investigación revelada por la Fiscalía, los tres militares estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva número 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, ubicado en el sur de Bolívar. La entidad sostiene que, entre enero de 2022 y febrero de 2025, los uniformados hicieron parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre operaciones militares orientadas a contrarrestar las acciones del Clan del Golfo. En este esquema criminal tuvo un papel clave Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya recibió condena por estos hechos en instancias judiciales previas.

Las pruebas recolectadas por la Fiscalía detallan episodios concretos de colaboración ilícita: el 2 de enero de 2022, cuando aún tenía el rango de subteniente, Bravo Olaya supuestamente recibió un millón de pesos por medio de un militar retirado, con el propósito de dar alerta sobre los desplazamientos de las tropas que comandaba, en zona rural de Ayapel, Córdoba. Por parte de Sicacha López, la acusación se fundamenta en que habría aceptado pagos para compartir información sobre operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, el señalamiento es por presuntamente entregar datos privilegiados sobre movimientos de su escuadra, luego de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.

Los procesados fueron capturados en operativos simultáneos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, en Cali (Valle del Cauca), en el corregimiento de Buenavista (Distracción, La Guajira) y en Yopal (Casanare). Un fiscal delegado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. De los tres, Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna afrontarán detención en un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos les fueron imputados a los militares procesados por la Fiscalía en el caso Clan del Golfo?

La Fiscalía imputó a los militares los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Estas acusaciones responden a la presunta entrega de información militar estratégica a una red criminal a cambio de dinero, de acuerdo con el ente acusador.

¿Cómo funcionaba la red de filtración de información militar en Antioquia según la Fiscalía?

Según la Fiscalía General de la Nación, la red estaba integrada por militares activos y personas externas, y operaba obteniendo información reservada sobre operaciones del Ejército Nacional, que luego era suministrada al Clan del Golfo a cambio de pagos. La intermediación de alias ‘La Tía’ resultó fundamental dentro de este esquema, el cual estuvo activo entre enero de 2022 y febrero de 2025.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.