Por: Noticiero 90 minutos

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Durante este miércoles, varios sectores de Cali experimentarán cortes temporales en los servicios de acueducto y energía, debido a trabajos de reparación y mantenimiento programados por Empresas Municipales de Cali (Emcali). Según información oficial divulgada por Emcali, estas labores son necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, aunque se advierte a los usuarios sobre posibles interrupciones durante el transcurso de las actividades.

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La Gerencia de Acueducto de Emcali tendrá a su cargo intervenciones importantes en el barrio Bolivariano, ubicado en la comuna 4 de la capital vallecaucana. De acuerdo con la entidad, en este sector se realizará un empate en la red de distribución de agua potable, específicamente entre las calles 38 y 40 y las carreras 3 Norte y 5 Norte. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de agua potable desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., afectando a los habitantes de la zona. Emcali recomienda a los residentes tomar previsiones y almacenar suficiente agua para garantizar el desarrollo de las actividades básicas durante el corte.

Para mitigar los inconvenientes, la empresa aseguró: "Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua", enfatizando su compromiso con el suministro alternativo mientras duren los trabajos.

Además del barrio Bolivariano, otros sectores de Cali se verán impactados por interrupciones del servicio. Entre los barrios mencionados por Emcali figuran Granada, La Flora, República de Israel, San Carlos, San Fernando Nuevo, Aranjuez, Colseguros, La Fortaleza y Nueva Floresta. Las ubicaciones afectadas corresponden a puntos específicos de cada barrio, lo que resalta la necesidad de atención puntualizada en la ciudad.

Sumado a lo anterior, se llevarán a cabo trabajos especiales de acueducto en lugares como Juanchito; Siloé, sector La Playita; Ciudad Capri, zona que recientemente sufrió afectaciones derivadas de un movimiento telúrico; Las Ceibas y Nueva Floresta, donde los equipos operativos de Emcali siguen enfocados en reparar tuberías de gran diámetro; así como en Los Libertadores y Santa Mónica Residencial. Todas estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura de distribución y responder a daños específicos detectados por el personal técnico durante jornadas anteriores.

La programación y comunicación detallada de Emcali demuestra una orientación preventiva, invitando a la comunidad a estar informada y preparada para las afectaciones mientras se desarrollan acciones para optimizar el servicio.

¿Qué barrios estarán sin agua en Cali este miércoles según Emcali?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Emcali, los barrios que registrarán suspensión temporal en el servicio de agua durante este miércoles incluyen Bolivariano, Granada, La Flora, República de Israel, San Carlos, San Fernando Nuevo, Aranjuez, Colseguros, La Fortaleza y Nueva Floresta. La recomendación para los residentes es aprovisionarse adecuadamente y estar atentos a la restitución del suministro conforme avance el mantenimiento.

¿Por qué se realizan cortes de agua y energía en Cali y qué acciones toma Emcali?

Los cortes de agua y energía en diversos sectores de Cali, según Emcali, obedecen a trabajos de reparación, empate y mantenimiento en las redes de distribución, algunos motivados por daños recientes o necesidades de optimización en la infraestructura. Para mitigar afectaciones, Emcali implementa medidas como el suministro de agua mediante carrotanques y la comunicación anticipada a la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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