Un mensaje del exministro del Trabajo Antonio Sanguino sobre una funcionaria que acaba de ser designada en el Gobierno de Abelardo de la Espriella generó curiosidad entre varios usuarios de redes sociales, quienes interpretaron sus palabras como un posible “favor” involuntario para quienes podrían cuestionar el nombramiento.

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Sanguino se refirió a la llegada de Soraya Pino como secretaria general encargada del Ministerio del Trabajo, decisión adoptada por la ministra Natalia López Fuentes. En su publicación, el exfuncionario destacó que Pino trabajó durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“Me he enterado que la ministra ha designado como Secretaria General (e) de Mintrabajo a la doctora Soraya Pino, funcionaria que nos acompañó diligente y eficientemente en el Gobierno del Cambio como directora de Pensiones”, escribió.

El exministro también resaltó el papel que, según él, tuvo Pino en una de las principales reformas del anterior Gobierno y que ha sido una de las más criticadas por el presidente Gobierno entrante.

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“Con ella defendimos y reglamentamos en un 90 % nuestra reforma pensional, uno de los legados del presidente Petro que está a la espera de su desbloqueo en la Corte Constitucional”, agregó.

Me he enterado que la Ministra @nlopezfuentes ha designado como Secretaria General (e) de @MintrabajoCol a la doctora Soraya Pino, funcionaria que nos acompañó diligente y eficientemente en el Gobierno del Cambio como directora de Pensiones. Con ella defendimos y reglamentamos en… — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) August 20, 2026

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cierre de su mensaje: “No puedo ocultar mi grata sorpresa”.

La publicación generó comentarios de usuarios que consideraron extraño que Sanguino hiciera público el antecedente de Pino justo cuando acaba de asumir una responsabilidad dentro de una administración que ha marcado distancia con el petrismo.

Entre las respuestas aparecieron mensajes como “La acaba de quemar”, “Antonio, si tu meta era detener el nombramiento, lo lograste” y “Yo creo que usted lo hizo con doble intención, y es evitar ese nombramiento. No encuentro otra explicación. Sabe que todo lo que huela a Petro en este Gobierno, lo odian”.

Sin embargo, Soraya Pino es una funcionaria de larga trayectoria en entidades públicas. Su vinculación al Ministerio del Trabajo no es solo de este Gobierno, sino desde hace 12 años. Ella tuvo diferentes cargos en gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, por lo que al interior de la entidad muchos consideran que ella está en capacidad de seguir en el cargo.

Gobierno De la Espriella ha revisado nombramientos

El contexto ayuda a entender esas reacciones. Durante las primeras semanas de su administración, De la Espriella ha dejado claro que quiere revisar quiénes hacen parte de las entidades estatales.

Incluso, uno de los casos más evidentes ocurrió en el Ministerio TIC. La secretaria general Magda Yolima Amaya Arévalo renunció apenas tres días después de haber sido nombrada, luego de que el presidente pidiera revisar su designación al conocerse que había trabajado durante el Gobierno Petro.

“Ministra, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes”, escribió De la Espriella en esa ocasión.

También se conoció otro caso en la Agencia Nacional de Infraestructura, donde Andrés Camilo Pardo Jiménez presentó su renuncia después de haber permanecido cerca de 24 horas en el cargo, en medio de cuestionamientos por sus vínculos con la anterior administración.

Así, las respuestas al mensaje de Sanguino reflejan una interpretación que circuló entre los usuarios: que al destacar públicamente la trayectoria de Soraya Pino durante el Gobierno Petro, el exministro pudo haber puesto su nombramiento bajo los reflectores de una administración que ha mostrado especial atención a los antecedentes de quienes llegan a sus entidades.

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