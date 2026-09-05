Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Valle de San Juan, un municipio con tradición agropecuaria, enfrenta uno de sus momentos más complejos debido a los incendios forestales y una prolongada falta de agua que han disminuido gravemente la producción agrícola y ganadera. Frente a esta crítica situación, el alcalde John Anderson Bonilla decretó la emergencia económica, con el propósito de facilitar la gestión de recursos y ayuda ante el Gobierno Nacional y la Gobernación del Tolima, según información confirmada por la administración local. El alcalde advirtió que “viene lo más difícil”, dejando en evidencia la gravedad del problema para los agricultores y ganaderos de la región.

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Esta emergencia no afecta únicamente los terrenos directamente dañados por el fuego. La insuficiencia de agua ha provocado que, incluso aquellos agricultores que disponen de sistemas de riego estén viviendo pérdidas importantes, una situación que ahonda el panorama negativo en el municipio. Ante esto, la Alcaldía evaluó la opción de trabajar con los productores que sí tienen acceso al riego, para que generen alimento destinado al ganado de la comunidad. Sin embargo, el riego está concentrado en una pequeña extensión plana del Valle de San Juan, principalmente en las veredas Capote y Santa Rosa, ubicadas en los límites con Rovira. Esto dificulta que la alternativa pueda beneficiar de manera general a toda la población afectada.

En esta zona limitada de riego, los pequeños productores de arroz tampoco han logrado sobreponerse. De acuerdo con las declaraciones del alcalde Bonilla, estas familias agricultoras llevan casi dos años afrontando pérdidas económicas, mientras reclaman que varios acuerdos establecidos para el sector arrocero no se han cumplido. Debido a esto, no están en capacidad de sacrificar sus cultivos para suplir la falta de alimento para ganado, como lo proponía la Alcaldía.

Otras soluciones, como facilitar maquinaria a menor costo para cosechar y producir silo, han sido analizadas por la administración. Sin embargo, las dificultades económicas actuales de los agricultores complican aún más su implementación. En tal contexto, la declaración de emergencia se convierte en el primer paso fundamental para gestionar recursos y atender tanto las pérdidas registradas como las familias que dependen totalmente de la agricultura y la ganadería en Valle de San Juan.

¿Por qué se declaró emergencia económica en Valle de San Juan?

La emergencia económica fue decretada por el alcalde John Anderson Bonilla debido a las grandes pérdidas registradas en la producción agrícola y ganadera, como consecuencia de incendios forestales y la falta de agua. Esta decisión facilita solicitar apoyo del Gobierno Nacional y la Gobernación del Tolima para ayudar a los productores afectados, según comunicó la administración municipal.

¿Cuáles son las principales dificultades del sector agropecuario en Valle de San Juan?

Las principales dificultades que enfrenta el sector agropecuario del municipio son la escasez de agua y el impacto de los incendios, lo que ha generado pérdidas generalizadas tanto para productores con riego como para quienes no lo tienen. Además, existen problemas específicos como el incumplimiento de acuerdos en el sector arrocero y la falta de recursos para acceder a maquinaria agrícola, de acuerdo con la información facilitada por la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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