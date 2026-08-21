Leonardo Huerta, abogado y exfórmula vicepresidencial de Claudia López, será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Su llegada al cargo se produce luego de que hubiera respaldado la candidatura presidencial de De la Espriella después de la primera vuelta electoral.

Función Pública tiene entre sus principales responsabilidades diseñar y promover políticas relacionadas con el empleo estatal, fortalecer la gestión de las entidades públicas y contribuir a mejorar la atención que reciben los ciudadanos.

Además, supervisa y coordina labores relacionadas con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), institución universitaria con presencia en diferentes regiones del país.

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Huerta es abogado y licenciado en Filosofía. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y varias especializaciones en áreas como Derecho Probatorio, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

También cuenta con experiencia como docente universitario en programas de pregrado y posgrado.

Entre 2020 y 2021 se desempeñó como secretario de Educación de Pereira. Su nombramiento hace parte de los cambios que el gobierno de De la Espriella viene realizando en entidades estratégicas.

En las últimas semanas también fueron designados Richard Alexander Caicedo como director del Icetex y María Rocío Cortés al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.