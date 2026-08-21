El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en la estructuración de su arquitectura institucional para hacer frente a la peor crisis humanitaria y de infraestructura vivida por el país en los últimos años, tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio nacional el pasado 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de los urgentes desafíos que demanda la fase de recuperación de las zonas más golpeadas, fuentes informativas de Blu Radio revelaron en primicia que el reconocido empresario antioqueño y expresidente de ProColombia, Jaime Andrés Uribe, será el encargado de asumir la gerencia del recién creado Fondo Milagro, la entidad estratégica diseñada exclusivamente para centralizar, transparentar y dinamizar el manejo de los millonarios recursos destinados a la reconstrucción de las regiones devastadas por el movimiento telúrico.

La creación de este fondo especial se da en un momento clave en el que el país transita de la etapa inicial de atención humanitaria de urgencia —marcada por el rescate de víctimas, la remoción de escombros y la emergencia habitacional que dejó a miles de familias damnificadas en ciudades como Cali tras el colapso de edificaciones residenciales— hacia los complejos procesos de planificación estructural y reactivación económica a mediano y largo plazo.

La designación de Uribe, un perfil con amplia trayectoria en el sector privado y en la gestión de comercio exterior desde su paso por la presidencia de ProColombia, responde a la necesidad imperiosa de imprimirle agilidad gerencial y eficiencia técnica a la ejecución presupuestal de las obras de ingeniería que se avecinan en los departamentos afectados.

Lee También

Con la puesta en marcha de este mecanismo financiero, el Gobierno busca canalizar de manera transparente tanto los aportes del presupuesto nacional como las donaciones y fuentes de cooperación internacional requeridas para levantar nuevamente viviendas, vías y centros asistenciales. Analistas económicos y políticos consultados han coincidido en señalar que la gerencia de Uribe al frente de este fondo representará una prueba de fuego para garantizar la confianza de los sectores productivos y la correcta destinación de los recursos en medio del debate fiscal que rodea la emergencia nacional.

Mientras se oficializa su nombramiento desde la Casa de Nariño, el nuevo gerente del Fondo Milagro deberá enfrentar el reto inmediato de articular las mesas técnicas con los mandatarios locales, los organismos de socorro y las comunidades damnificadas que continúan exigiendo respuestas habitacionales definitivas tras el sismo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.