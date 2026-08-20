Por: VALORA ANALITIK

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Por cuenta de la emergencia económica decretada por el Gobierno recientemente se habilitarán mecanismos legales para evitar despidos masivos de trabajadores en Colombia.

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Dentro de las medidas también se contempla la opción de, con recursos asegurados, subsidiar algunos salarios y hasta aportes a salud y pensiones.

La medida del gobierno de la Espriella prevé el diseño de un mecanismo temporal para sufragar una parte de los salarios y de los aportes de los trabajadores de las zonas más afectadas por el terremoto.

Trabajadores independientes podrían tener subsidio del gobierno de la Espriella por terremoto

La entrega de subsidios no se limitará únicamente a las micro y pequeñas empresas; el dinero busca proteger el tejido del empleo formal de manera más amplia.

Así mismo, se lee en el decreto que esta medida busca que el despido forzoso no sea aplicado, entendiendo que se justifica bajo la legislación ordinaria (específicamente los artículos 51 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo) como única salida legal ante una catástrofe.

Para evitar este escenario, el gobierno de De la Espriella anuncia la adopción de medidas extraordinarias y transitorias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los aportantes afectados “en lo que respecta a las contribuciones parafiscales y de seguridad social, buscando preservar la sostenibilidad del sistema de protección social”.

(Vea también: Gobierno les da buenas noticias a estratos 1, 2 y 3 afectados tras terremoto: qué significa)

Finalmente, el decreto de emergencia económica también plantea opciones para trabajadores independientes o por cuenta propia, al establecerse la entrega de una transferencia económica extraordinaria.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.