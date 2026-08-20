Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Este jueves se confirmó la designación de John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de la Igualdad, una decisión tomada por el presidente Abelardo de la Espriella con el objetivo de cerrar de manera formal esa cartera. Rodríguez, exsenador y figura pública reconocida, asumirá la responsabilidad de velar por la transparencia, la austeridad y la protección del patrimonio estatal durante el proceso de liquidación. De acuerdo con declaraciones del propio Rodríguez, esta tarea cobra especial relevancia en el actual contexto nacional, marcado por la crisis que provocó el reciente terremoto. Según cálculos gubernamentales, la atención a las víctimas y la reconstrucción de las regiones afectadas podría requerir recursos cercanos a los 30 billones de pesos colombianos.

Sigue a PULZO en Discover

La estructura del Ministerio de la Igualdad es compleja: cuenta con cinco viceministerios, 42 dependencias y más de 700 funcionarios de planta. Además, está el Fonigualdad, un fondo que operaba de manera paralela al ministerio y que, según información suministrada, tenía los niveles más bajos de ejecución en comparación con otras carteras. Según los primeros reportes publicados por la oficina a cargo de Rodríguez, nunca antes en Colombia se había iniciado la liquidación de un ministerio, lo cual representa un desafío institucional considerable.

Entre las primeras medidas adoptadas se destaca el congelamiento de contratos y presupuestos, acción que fue comunicada mediante una circular que restringe toda contratación sin previa autorización. Así mismo, Rodríguez solicitó al liquidador saliente un informe detallado de rendición de cuentas, que deberá incluir inventarios físicos, jurídicos y contables, así como el estado de los activos, pasivos, procesos judiciales, contratos en los territorios y la situación exacta de patrimonios autónomos, como el Fonigualdad. Toda esta información pretende establecer un panorama claro y transparente sobre el manejo de los recursos y las obligaciones de la entidad en liquidación.

Rodríguez tiene una trayectoria relevante: es pastor evangélico, cofundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones y del partido político Colombia Justa Libres. Fue senador entre 2018 y 2022, y fue candidato presidencial en 2022, logrando 274.250 votos, equivalentes al 1,29 % del total. Este año, Rodríguez decidió alejarse de su partido para apoyar al actual mandatario y mantiene una cercanía reconocida con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función de John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de la Igualdad?

John Milton Rodríguez tiene como misión principal liderar el proceso de cierre formal del Ministerio de la Igualdad, garantizando transparencia en cada etapa, control de gastos y defensa del patrimonio estatal. Además, debe supervisar que todos los procedimientos administrativos, contractuales y jurídicos queden adecuadamente finalizados, rindiendo cuentas sobre activos, pasivos y otros recursos de la entidad.

¿Qué es el Fonigualdad y cuál era su papel dentro del Ministerio de la Igualdad?

El Fonigualdad era un fondo que funcionaba en paralelo al Ministerio de la Igualdad, considerado un ‘ministerio paralelo’, y de acuerdo con la información proporcionada, presentaba la más baja ejecución histórica respecto a otros ministerios. Su función principal era administrar recursos orientados a la igualdad, pero su gestión y resultados han sido objeto de escrutinio en el proceso de liquidación.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.