El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos durante 30 días para atender los daños causados por el terremoto del 10 de agosto y acelerar la reconstrucción.

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El decreto otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para reorganizar el presupuesto, contratar con mayor rapidez y movilizar recursos.

Entre las principales medidas está el uso temporal de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y otros fondos especiales, además de la flexibilización de los trámites para obtener créditos nacionales e internacionales.

También se amplía el programa Obras por Impuestos a todos los municipios afectados y se agiliza la venta de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destinando los recursos a la emergencia.

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Para los damnificados, se eliminan algunas restricciones para acceder a subsidios de vivienda, incluido el requisito de ahorro previo y la limitación de recibir el beneficio una sola vez.

También se contemplan subsidios de arriendo y medidas para evitar aumentos especulativos.

El decreto crea ayudas para pagar parte de las nóminas de micro y pequeñas empresas afectadas, transferencias extraordinarias para trabajadores independientes y flexibiliza requisitos de programas sociales.

Además, las cooperativas podrán otorgar créditos a damnificados, con tasas subsidiadas y periodos de gracia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.