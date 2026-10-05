Por: El Espectador

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La calidad educativa y la capacidad innovadora de un país dependen directamente del acceso al conocimiento científico producido globalmente. Sin embargo, en Colombia, universidades y centros de investigación enfrentan serias dificultades por los altos costos de suscripción a revistas especializadas, bases de datos e índices de información científica, según la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN). Esta situación obliga a muchas instituciones, sobre todo aquellas con recursos limitados, a escoger entre invertir en el acceso a información fundamental o destinar fondos a la compra de equipos, el fortalecimiento de laboratorios, el apoyo a jóvenes investigadores, las becas y el impulso de nuevos proyectos de innovación.

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Desde la perspectiva de la ACCEFYN, el conocimiento científico no solo debe verse como un insumo académico, sino como una parte fundamental de la infraestructura nacional, tan importante para el desarrollo como las redes de comunicación digital o las grandes bibliotecas públicas. De acuerdo con esta visión, el acceso a la información de punta no debería depender de la capacidad financiera o del tamaño de una universidad, ni de su ubicación geográfica. Esta brecha en el acceso representa un obstáculo significativo para el avance científico en Colombia.

La ACCEFYN ha puesto sobre la mesa una alternativa: que el Banco de la República, reconocido por su tradición científica y cultural y por la red bibliotecaria que gestiona, asuma un rol clave. Proponen que, mediante ajustes legales y respetando su autonomía institucional, el Banco negocie a nivel nacional la adquisición o licencia de las principales colecciones científicas internacionales, poniéndolas al alcance de universidades y centros de innovación en todo el territorio. Esto permitiría aprovechar las ventajas de comprar en bloque y liberar recursos para la producción de nuevo conocimiento y el desarrollo de talento.

La propuesta apunta a incluir esta estrategia dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo, transformando una necesidad actualmente dispersa en una política pública integral. Al hacerlo, se abriría el camino a los cambios legislativos e institucionales necesarios para implementar y sostener esta iniciativa en el largo plazo. La meta es clara: formar investigadores capaces de alcanzar los estándares internacionales, brindando acceso abierto y equitativo al conocimiento científico global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante que Colombia garantice el acceso al conocimiento científico internacional?

Garantizar el acceso al conocimiento científico internacional permite que investigadores, profesores y estudiantes colombianos trabajen en igualdad de condiciones con sus pares de otros países. Según la ACCEFYN, esto es clave para fortalecer la innovación y la formación de talento nacional, lo que impacta directamente en la competitividad y desarrollo del país.

¿Cómo funcionaría la adquisición de colecciones científicas por parte del Banco de la República?

De acuerdo con la ACCEFYN, el Banco de la República podría negociar a escala nacional la compra o licencia de grandes bases de datos y revistas científicas, distribuyendo el acceso a universidades y centros de investigación en todo el país. Esta estrategia de negociación conjunta permitiría ahorrar costos y ampliar significativamente el alcance y la disponibilidad de información científica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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