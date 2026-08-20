El presidente Abelardo de la Espriella decidió mantener al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

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La continuidad de Gutiérrez quedó establecida mediante el Decreto 1264, expedido este jueves 20 de agosto por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre. El documento fue firmado por el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino, y confirma al oficial en el cargo.

Director del Inpec seguirá en el cargo durante Gobierno de De la Espriella

Gutiérrez llegó a la dirección del Inpec el 13 de septiembre de 2022, durante el gobierno Petro, en reemplazo del brigadier general Tito Yesid Castellanos. Desde entonces ha estado al frente de la entidad responsable de la administración y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario.

El oficial es oriundo de Boyacá y el pasado 2 de julio fue promovido de teniente coronel a coronel de la Policía Nacional. Su permanencia ahora lo convierte en uno de los funcionarios que continúan en una posición de alto nivel pese al cambio de administración.

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#POLÍTICA El Gobierno de Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) decidió mantener al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director general del INPEC. La decisión fue ratificada a través del decreto 1264 del 2026. Vía @lausaavedramhttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/kd3OexCURT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2026

Durante su gestión, Gutiérrez ha encabezado investigaciones internas relacionadas con funcionarios que estarían involucrados en presuntas irregularidades dentro de establecimientos penitenciarios. Entre los casos aparecen las investigaciones por supuestas fiestas clandestinas y otros hechos registrados en cárceles como La Picota y el establecimiento penitenciario de Itagüí.

Mientras Gutiérrez permanece en el cargo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, sí tendrá un nuevo responsable. Mediante el Decreto 1270 el Dapre terminó el nombramiento de Fidel Ignacio Espitia Ordóñez y designó en su reemplazo a Isadora Fernández Posada.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.