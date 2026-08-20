Por: El Espectador

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia tomó una decisión relevante respecto al senador Miguel Ángel Barreto Castillo, integrante del Partido Conservador. Según detalló la Corte, el congresista será sometido a vigilancia electrónica por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el marco de una investigación por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y por ser presunto determinador de interés indebido en la celebración de contratos. La medida, aunque restrictiva, no implica privación de la libertad, pero sí supone una estricta supervisión sobre los movimientos y actividades del senador investigado.

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En la orden emitida, la Corte Suprema de justicia también determinó que Barreto Castillo debe cancelar una caución económica de 40 millones de pesos colombianos (COP) y se le prohíbe cualquier contacto con testigos involucrados en el proceso. Estas decisiones fueron tomadas en el contexto de investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en procesos contractuales de dos entidades: el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (‘Proyecta’). De acuerdo con el alto tribunal, se habrían realizado maniobras dirigidas a la asignación específica de contratos públicos con el objetivo de beneficiar a determinados integrantes del Congreso, entre quienes figura el senador Barreto Castillo.

Las investigaciones contra Barreto Castillo no son recientes. El 20 de octubre de 2021, la misma Sala de Instrucción abrió una indagación preliminar contra el congresista, esta vez por supuesta falsedad en documento privado y fraude procesal. Este episodio está relacionado con una donación recibida por Barreto Castillo en 2018 para su campaña electoral, la cual, según los hallazgos preliminares, no habría sido reportada como exige la ley. Hasta el momento, las autoridades han mantenido vigilancia constante sobre estos procesos en los que se indaga la posible incursión en conductas irregulares dentro del ejercicio y financiamiento de la actividad política.

Según la información publicada por El Espectador, la situación del senador Barreto Castillo es ejemplo de los mecanismos de control institucional para investigar y sancionar posibles actos de corrupción en la función pública, especialmente cuando estos afectan la transparencia en la contratación estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema ordenó vigilancia electrónica a Miguel Ángel Barreto Castillo?

La Corte Suprema de justicia ordenó la vigilancia electrónica a Miguel Ángel Barreto Castillo por estar involucrado en investigaciones relacionadas con tráfico de influencias y posible direccionamiento de contratos públicos para favorecer a congresistas, según señaló el mismo tribunal. Además, hace parte de las medidas impuestas mientras avanza el proceso, que incluyen prohibición de contacto con testigos y una caución económica.

¿Cuáles son las investigaciones vigentes contra el senador Miguel Ángel Barreto Castillo?

El senador enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de entidades estatales, así como un proceso abierto en 2021 por posible falsedad en documento privado y fraude procesal, vinculados a donaciones electorales supuestamente no reportadas durante su campaña de 2018, de acuerdo con la información proporcionada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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