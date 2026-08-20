Cardona Henao se convirtió el 24 de julio pasado en el primer condenado por corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Lo acusan, entre otras cosas, de robo de recursos públicos.

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En esa fecha, el extesorero de Bomberos de Itagüí aceptó su responsabilidad en la falsificación de cuentas de cobro dirigidas a desviar recursos públicos de convenios firmados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) ,durante la administración del exalcalde y una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro.

“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco lo que ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, reconoció Cardona Henao durante la audiencia, con previa autorización del juez.

Según El Tiempo, los archivos a los que hace alusión el exfuncionario son por lo menos 15 documentos falsos, entre los que se destacan cuentas de cobro y otros soportes que permitieron el desembolso de recursos públicos por servicios o bienes que no se prestaron ni ejecutaron.

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Este es el video:

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🔴Entre lágrimas, Juan Alberto Cardona Henao, tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, pidió perdón por haber participado en el entramado de corrupción que buscó desviar recursos públicos de convenios firmados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la… pic.twitter.com/PajIFWjs85 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 20, 2026

Daniel Quintero y sus escándalos de corrupción en la Alcaldía de Medellín

Los expedientes y cuestionamientos sobre la gestión del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle suman un nuevo capítulo de alcance metropolitano que involucra el manejo de recursos públicos y la contratación estatal.

Las investigaciones sobre el entramado de convenios interadministrativos suscritos durante su mandato han puesto la mira en la red de empresas y fichas clave que se habrían beneficiado de millonarios contratos en la capital antioqueña, dentro de las cuales destaca la figura del mencionado Juan Alberto Cardona.

El foco de las autoridades administrativas y de control radica en la presunta instrumentalización de entidades sin ánimo de lucro y corporaciones públicas para direccionar convenios de infraestructura, mantenimiento de áreas verdes y logística operativa sin atravesar licitaciones públicas abiertas.

En este esquema, la vinculación de Cardona Henao ha cobrado relevancia debido a las triangulaciones contractuales detectadas entre entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín —como el Inder o Metroparques— y organizaciones vinculadas directamente al directivo del organismo de socorro de Itagüí, lo que sugiere un patrón de concentración de contratos entre un reducido grupo de actores políticos.

La gravedad del caso no solo trasciende el ámbito fiscal, sino que expone severas faltas a los principios de transparencia y contratación limpia en el Valle de Aburrá. Organismos de veeduría ciudadana y concejales de oposición han documentado cómo empresas de papel y entidades con objetos sociales alejados de la infraestructura terminaron ejecutando multimillonarios rubros presupuestales de Medellín, bajo la aparente facilitación y rol operativo de ejecutivos como Cardona Henao, cuya posición en la junta directiva de los Bomberos de Itagüí le otorgaba un perfil de manejo financiero especializado.

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