Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia estremeció al sur del departamento del Cesar, específicamente en la zona rural de La Gloria, cuando hombres armados irrumpieron en un establecimiento ubicado en Simaña y desencadenaron un ataque que, de acuerdo con reportes preliminares, dejó cuatro personas muertas y varias más heridas. Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, explicó que los individuos armados llegaron al lugar y exigieron que se apagara la música antes de abrir fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el sitio.

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La gravedad de la agresión se evidenció en videos difundidos posteriormente en redes sociales, en los cuales se observan cuerpos tendidos en el suelo y otras personas que resultaron heridas durante la balacera. Algunos de los lesionados fueron auxiliados de inmediato por habitantes del sector y transportados a centros médicos cercanos. Aunque el informe oficial indica inicialmente que fueron cuatro los fallecidos, residentes de Simaña aseguran que la cifra asciende a cinco, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

De forma extraoficial, se empezaron a conocer los nombres de quienes serían las víctimas: Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba. Sin embargo, las autoridades aún deben establecer la identificación definitiva y el número exacto de personas asesinadas en este hecho.

En cuanto al posible trasfondo del ataque, una de las hipótesis que manejan las autoridades vincula la agresión con disputas entre diferentes grupos armados, quienes buscan el control de actividades y rentas ilegales en esta región del Cesar. No obstante, esta línea de investigación aún no ha permitido precisar ni los motivos específicos ni la autoría del ataque, puesto que el caso continúa bajo indagación.

Ante la magnitud de este suceso, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, instaló un Puesto de Mando Unificado, mecanismo desde el cual se coordina el seguimiento y la articulación institucional para esclarecer lo ocurrido. La administración departamental manifestó preocupación por el aumento de hechos violentos en el sur del Cesar, zona afectada por la presencia de grupos armados y el deterioro de la seguridad.

La situación no es exclusiva de esta región. En la noche del 9 de septiembre, en el sector de La Rochela, sobre la vía perimetral de Mocoa, capital de Putumayo, tres personas murieron en circunstancias semejantes, lo que ha incrementado la preocupación sobre el orden público en distintas áreas del país. Por ello, las autoridades han solicitado mayor acompañamiento del Gobierno Nacional, anunciando labores de inteligencia y refuerzo de la Fuerza Pública para avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer los hechos.

¿Qué grupos armados estarían involucrados en la violencia en el sur del Cesar?

La información oficial indica que las investigaciones relacionan el ataque con conflictos entre varios grupos armados que buscan controlar actividades y recursos ilegales en el sur del departamento, aunque hasta el momento no se ha precisado cuáles serían los responsables ni se ha confirmado si algún grupo específico participó en los hechos. Esta hipótesis sigue siendo objeto de indagación por parte de las autoridades.

¿Cuál es la función de un Puesto de Mando Unificado en situaciones de violencia?

De acuerdo con lo explicado, un Puesto de Mando Unificado es un espacio en el que las autoridades de diferentes entidades coordinan acciones, seguimiento y respuesta ante situaciones de crisis, como el reciente ataque en Simaña. Gracias a este mecanismo, se articula la información y se facilita la toma de decisiones para esclarecer los hechos y restablecer la seguridad en la zona afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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