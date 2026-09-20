Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) continúa desarrollando acciones en favor del reverdecimiento de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. El más reciente esfuerzo de este programa se centró en recuperar dos jardineras triangulares en los barrios de Fontibón y Teusaquillo, ubicadas sobre la emblemática avenida El Dorado, también conocida como Jorge Eliécer Gaitán. Estas intervenciones aportaron al corredor vial considerado el más arbolado del Distrito, sumando ya 15 áreas ajardinadas transformadas bajo la gestión del JBB, según información oficial de la entidad.

Sigue a PULZO en Discover

La recuperación de la jardinera en Fontibón fue la primera en ser ejecutada por el equipo del JBB. De acuerdo con un reporte del ingeniero Sergio Rivera, encargado de la intervención, este espacio presentaba un notable deterioro: solo contaba con tíbares en los costados y una cortadora en el centro, mientras su uso inapropiado incluía la acumulación de inodoros, escombros y residuos. Además, el suelo estaba contaminado por aceite usado de cocina. Tras el retiro de materiales y restos antiguos, a comienzos de septiembre se aplicaron ocho metros cúbicos de tierra abonada, lo que permitió dejar en condiciones óptimas el terreno para el rediseño del área.

El nuevo diseño contempló la siembra de 700 plantas de cuatro especies diferentes: vinca, llama, lirio amarillo y clavel chino. El esquema elegido fue una pirámide delineada por triángulos, colocando en su interior las llamas, que al establecerse ofrecerán flores naranjas como atractivo visual.

La segunda jardinera, ubicada en el andén sur de la carrera 44a en Teusaquillo, recibió un tratamiento similar, mediante la aplicación de ocho metros cúbicos de tierra negra y la siembra de 1.531 plantas de duranta variegada, lirio híbrido, agapanto y llama. Este sector residencial, rodeado por edificios y hoteles, incluso cuenta en las inmediaciones con un antiguo lavadero de vehículos.

Rivera explicó que la elección de las especies respondió a su capacidad de resistencia tanto a las condiciones climáticas propias de Bogotá como a las particularidades sociales, incluido el “fenómeno de El Niño 2026” que implica sequía, así como la frecuente exposición al orín de perros. Destacó que son plantas “guerreras” que soportan condiciones adversas. Para evitar el ingreso de animales domésticos, la jardinera de la carrera 44a fue cercada con malla de gallinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las especies de plantas utilizadas por el Jardín Botánico en la recuperación de jardineras en Bogotá?

Las principales especies empleadas por el Jardín Botánico de Bogotá en la restauración de estos espacios son la vinca, llama, lirio amarillo, clavel chino, duranta variegada, lirio híbrido y agapanto. Según Sergio Rivera, ingeniero del JBB, se escogieron por su alta resistencia a la sequía y a las condiciones urbanas de la ciudad.

¿Por qué es importante elegir plantas resistentes para las jardineras urbanas de Bogotá?

Seleccionar plantas resistentes, como las mencionadas por el JBB, es clave porque enfrentan desafíos como la sequía asociada al fenómeno de El Niño y la frecuente exposición a residuos y orines de animales. Esta capacidad de adaptación permite mantener los jardines en buen estado y contribuir al embellecimiento sostenible de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z