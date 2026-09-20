Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, entregó recientemente el renovado Parque Urbanización Villa Mayor, conocido anteriormente como Parque Las Gradas, como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta intervención, que superó los $ 269 millones de inversión, buscó proporcionar a la comunidad espacios públicos adecuados para el encuentro, la recreación y la actividad física. De acuerdo con la información suministrada en el marco del Contrato 379 de 2025, este parque es uno de los cinco de la localidad incluidos en el proyecto de mejoramiento de infraestructura urbana.

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La transformación del parque comenzó con el desmonte de la antigua estructura de gradas, espacios que anteriormente presentaban problemas de seguridad como el consumo de sustancias psicoactivas y la presencia de habitantes de calle en diversos horarios. Según explicó la Alcaldía Local de Antonio Nariño, el objetivo era erradicar estos puntos vulnerables y sustituirlos por mobiliario abierto que facilitara la visibilidad y aumentara la percepción de seguridad para quienes residen y visitan el lugar.

Como parte de las obras, también se instalaron nuevas bancas distribuidas alrededor de la cancha, ampliando el espacio público y permitiendo mayor comodidad para los visitantes. Uno de los principales avances fue la adecuación de una cancha multipropósito, que ahora permite la práctica de deportes como baloncesto, microfútbol y voleibol. Así, tanto niños y jóvenes como adultos disponen de un área renovada para actividades físicas y de integración social en el sur de Bogotá.

Durante la realización del proyecto fue necesario modificar el plan original debido a la construcción y adecuación de la subbase de la cancha, una labor no contemplada inicialmente que incrementó el valor total de la obra. De los más de $ 269 millones invertidos, aproximadamente $ 216 millones se destinaron a costos directos, lo que evidencia el esfuerzo por mejorar la infraestructura deportiva y comunitaria en la localidad.

La Alcaldía Local de Antonio Nariño continuará supervisando las intervenciones incluidas en el Contrato 379 de 2025, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y el óptimo estado de estos espacios públicos para el disfrute y la convivencia de todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios principales realizados en el Parque Urbanización Villa Mayor de Antonio Nariño?

El parque pasó de tener una estructura de gradas propicia para problemas de inseguridad, a contar con mobiliario abierto y bancas alrededor de una nueva cancha multipropósito. Ahora, este espacio puede ser utilizado para baloncesto, microfútbol y voleibol, promoviendo la integración de la comunidad a través del deporte y la recreación.

¿Por qué se retiraron las antiguas gradas y se instalaron bancas en el parque?

El retiro de las gradas respondió a problemas de inseguridad asociados a su anterior uso, como el consumo de sustancias psicoactivas y la ocupación por habitantes de calle, según la Alcaldía Local de Antonio Nariño. La instalación de bancas abiertas facilita la visibilidad en el parque y contribuye a generar un ambiente más seguro y adecuado para el disfrute de todos los habitantes del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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