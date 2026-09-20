Por: Portal Bogotá

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Del lunes 21 al viernes 27 de septiembre de 2026, sectores de Bogotá y de los municipios de Gachancipá y Soacha, en Cundinamarca, experimentarán cortes programados de agua. Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas interrupciones obedecen a labores de reparación, mantenimiento y empates (conexiones) en las redes de distribución del servicio, todo con el propósito de evitar daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro.

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Las suspensiones están organizadas por localidades y barrios en diferentes días. Por ejemplo, el lunes 21 de septiembre el corte afectará Modelia y Santa Cecilia, en la localidad de Fontibón, desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas, por mantenimiento preventivo. El mismo día, barrios como Aguas Claras y Aguas Claras Sur, en San Cristóbal, y sectores de Kennedy y Chapinero tendrán suspensiones por motivos similares, con duraciones que oscilan entre 14 y 27 horas.

Para el martes 22, los cortes se extienden a barrios de Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba, entre otros, además del municipio de Gachancipá. El miércoles 23 siguen zonas de Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Usaquén y Suba, donde las razones para la suspensión incluyen mantenimiento preventivo, instalación de accesorios y renovación de redes del acueducto.

El jueves 24, los cortes alcanzan barrios de Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén y Soacha, en Cundinamarca. El viernes 25, sectores de Puente Aranda tendrán suspensión de hasta 27 horas por mantenimiento preventivo, de acuerdo con la información oficial de la EAAB

La EAAB recomienda a los usuarios tomar medidas antes y durante los cortes, como llenar el tanque de reserva de la vivienda y consumir el agua almacenada antes de 24 horas para evitar riesgos sanitarios. Sugiere priorizar el uso del agua en tareas esenciales, como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para casos críticos, como clínicas, hospitales y centros con alta concentración de personas, la EAAB proveerá agua mediante carrotanques, servicio que puede solicitarse en la Acualínea 116.

Las fechas, horarios y zonas afectadas por los cortes de agua pueden consultarse en detalle a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la EAAB, quienes advierten que la suspensión del servicio es temporal y necesaria para minimizar impactos a futuro en la infraestructura de acueducto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua del 21 al 27 de septiembre de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios con suspensión de servicio incluyen Modelia, Santa Cecilia, Montevideo, Salazar Gómez, La Cabrera, diversas zonas de Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba, Usaquén y Chapinero, entre otros. Las fechas y horarios varían según el barrio y pueden consultarse en los detalles publicados por la EAAB.

¿Qué recomendaciones ha dado la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomienda llenar el tanque de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y utilizar el recurso sólo para lo esencial. Además, informa que clínicas y hospitales podrán solicitar carrotanques comunicándose con la Acualínea 116. Estas medidas buscan garantizar el acceso temporal al agua durante los cortes programados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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