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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue de cerca la situación de los incendios forestales en Colombia, donde se mantiene la alerta en varias regiones. Según el balance oficial más reciente, presentado a las 8:00 de la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, todavía hay 19 incendios activos en el país y 8 han sido reportados como controlados. Los departamentos más afectados son Tolima, que registra nueve incendios activos, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Valle del Cauca y Boyacá, territorios donde las autoridades refuerzan las labores de monitoreo y control, tal como informó la UNGRD a través de sus canales oficiales.

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En medio de este panorama, la emergencia más reciente tiene lugar en Villa de Leyva, Boyacá. Allí, un incendio que comenzó el sábado 19 de septiembre en el sector del cerro San Marcos ha consumido hasta el momento 290 hectáreas y ha obligado a intensificar la respuesta de las autoridades. De acuerdo con los reportes de la UNGRD y la Defensa Civil, más de 160 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de socorro, junto a cuatro helicópteros, trabajan en la zona afectada para restringir el avance de las llamas. Además, se implementaron acciones preventivas, como recorridos casa por casa con llamados de evacuación, buscando anticiparse al riesgo y proteger a la población, según comunicó la Defensa Civil Colombiana.

A pesar de que ocho incendios han sido reportados como controlados, la UNGRD aclara que un incendio bajo control no implica necesariamente su extinción total, por lo que persiste la vigilancia para detectar posibles reactivaciones. Las autoridades insisten en la importancia de consultar únicamente canales oficiales para obtener información confiable y exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier evidencia de fuego o humo en zonas de vegetación, con el objetivo de evitar que la emergencia se agrave. En este contexto, la coordinación interinstitucional y la respuesta rápida resultan esenciales para mitigar los daños ambientales y proteger a las comunidades en riesgo.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por los incendios forestales en Colombia actualmente?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los departamentos más afectados por los incendios forestales hasta el reporte del 20 de septiembre de 2026 son Tolima, con nueve incendios activos, seguidos de Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Valle del Cauca y Boyacá. La autoridad mantiene labores de seguimiento y control en estas zonas.

¿Qué significa que un incendio forestal esté "controlado" según la UNGRD?

La UNGRD explica que un incendio reportado como controlado no necesariamente se ha extinguido por completo. Esto implica que las llamas han sido restringidas y no se están expandiendo activamente, pero requieren seguimiento continuo para prevenir reactivaciones y garantizar que el fuego sea totalmente apagado con el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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