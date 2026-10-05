La Universidad Nacional tiene un reto que hace unas décadas parecía difícil de imaginar: cada vez hay menos jóvenes que llegan a la edad de ingresar a la educación superior. En entrevista con La República, el rector José Ismael Peña Reyes explicó a qué se enfrenta la institución y cuál es una de sus apuestas para responder al cambio: llevar la inteligencia artificial a la formación de sus estudiantes.

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Según explicó el rector a partir de cifras citadas en la entrevista, Colombia pasó de graduar cerca de 900.000 bachilleres hace 15 años a unos 450.000 el año pasado. Para la Universidad Nacional, de acuerdo con lo expuesto por Peña Reyes, la disminución de la natalidad representa un desafío porque habrá menos jóvenes entre los cuales las universidades podrán encontrar nuevos estudiantes.

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La institución, que actualmente cuenta con 54.596 estudiantes en nueve sedes y 474 programas académicos, busca además que sus alumnos estén preparados para un mercado laboral marcado por la tecnología. El rector explicó que la inteligencia artificial ya ocupa un lugar central en los planes de la universidad.

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El plan contempla programas y microcursos sobre inteligencia artificial que podrían desembocar en insignias y certificaciones. La intención, explicó Peña Reyes, es que profesionales de distintas áreas sepan comprender estas herramientas y puedan utilizarlas en sus propios campos. Un estudiante de ciencias agrarias, por ejemplo, podría aplicarlas en sus cultivos o en el cuidado de animales.

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La educación superior enfrenta tres retos que están cambiando las reglas

A esta situación se suman otros factores. Luis Ernesto Gómez plantea que el menor interés por las universidades también está relacionado con los ingresos de los profesionales jóvenes, las nuevas exigencias de las empresas y la reducción de la población juvenil. En su análisis, estudiar una carrera ya no ofrece la misma recompensa económica que antes y las habilidades tienen cada vez más peso frente al título.

La Universidad Nacional también plantea ampliar el acceso en regiones donde pocos bachilleres llegan a la educación superior. Peña Reyes mencionó que en departamentos como Arauca menos del 8 % de los bachilleres entra a la universidad y destacó la apertura de nuevos programas y las alianzas con otras instituciones como parte de la respuesta.

Así, la apuesta de la Nacional no se limita a atraer estudiantes, sino a adaptar su formación a un escenario en el que habrá menos jóvenes y la inteligencia artificial tendrá mayor presencia. La universidad también enfrenta necesidades de infraestructura y laboratorios en sus diferentes sedes, otro de los retos señalados por su rector.

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