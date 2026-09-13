Por: Caracol TV

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Millonarios enfrentó en la noche de este domingo 13 de septiembre a Cúcuta Deportivo, en compromiso válido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026, pero en medio del partido en el General Santander, el jugador del cuadro ‘azul’ Samuel Martín causó gran preocupación al salir del juego en ambulancia.

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Sólo iban 24 minutos del duelo en tierras nortesantandereanas cuando sucedió todo este episodio con el lateral. Martín fue atendido por el cuerpo médico de Millonarios, pero por más intentos, éste no pudo continuar.

Y es que el futbolista del ‘embajador’ quedó muy afectado tras un codazo por parte de Tamayo, quien la ‘sacó barata’ en la acción, ya que sólo recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro Bismarks Santiago.

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Finalmente, al minuto 29 se observó que Martín no podía continuar en la contienda frente a los ‘motilones’. Desde Millonarios pidieron el ingreso de la ambulancia, siendo después trasladado a una clínica.

🚨Ⓜ️ El jugador de Millonarios, Samuel Martín, tuvo que ser retirado en ambulancia del juego contra Cúcuta Deportivo en el General Santander, tras recibir un duro codazo de un rival. 🚨Ⓜ️#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/cKaiNTH70F — Gol Caracol (@GolCaracol) September 14, 2026

Ahora, sólo queda esperar un reporte actualizado sobre el estado de salud del jugador de Millonarios.

Vea acá el video:

🚨Todos los ojos en la recuperación de Samuel Martin. El jugador de Millonarios salió en ambulancia después de un duro golpe. Le deseamos una pronta recuperación al jugador ‘embajador’.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RPtJjjT7tC — Win Sports (@WinSportsTV) September 14, 2026

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