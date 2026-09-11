Millonarios viene de empatar en su más reciente partido contra el Deportivo Cali en una nueva jornada del fútbol profesional colombiano, pues en un compromiso disputado en El Campín, el conjunto ‘Embajador’ no pudo sacar diferencias y el compromiso terminó 1-1.

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Más allá de esto, los aficionados estaban concentrados en su nuevo fichaje, Juan Guillermo Cuadrado, quien a sus 38 años volvió al torneo local y hay mucha ilusión con lo que pueda hacer.

Ahora, la duda está en cuándo jugará sus primeros minutos, teniendo en cuenta que ya se va en un momento muy avanzado del campeonato y el equipo lo necesita pronto para sumar los puntos necesarios.

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En diálogo con Win Sports, el técnico Alberto Gamero se refirió a la llegada del extremo y aseguró que la idea es tenerlo contra Boyacá Chicó, es decir, dentro de dos partidos.

“La visión que yo tengo, esperándolo también a que venga y pueda hablar con él, es que por lo menos contra Chicó ya juegue un ratico. Es que repito, nosotros no tenemos tiempo de esperar mucho porque necesitamos clasificar. Millonarios necesita clasificar y la idea es que por lo menos contra Chicó si viene bien, va a jugar un rato”, dijo Gamero.

Dicho encuentro será el sábado 19 de septiembre, por lo que se espera que el futbolista tenga una semana de adaptación y ya luego sí comience a jugar y aportarle su experiencia al equipo bogotano.

“Yo lo hablé con él y se lo dije: va a coger su ritmo compitiendo, no solamente entrenando”, complementó Gamero.

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Cómo va Millonarios en la tabla de posiciones

Y es que después de dos semestres sin clasificar a las finales, lo que pretende Millonarios es conseguir primero su cupo en los cuadrangulares y luego sí luchar por los títulos.

Actualmente marcha en la cuarta posición del campeonato con 13 puntos, a siete del líder que es América, pero con varios partidos más que sus rivales.

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