Este miércoles, 16 de septiembre, Millonarios presentará oficialmente al futbolista Juan Guillermo Cuadrado, extremo colombiano que vuelve al país luego de casi 20 años.

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El extremo, figura en equipos como la Juventus, Inter de Milán, Atalanta y la Selección Colombia, llega al equipo de Alberto Gamero con la idea de potenciar la nómina y ayudar a conseguir los objetivos, es decir, luchar por títulos.

Ahora, había mucha incógnita con respecto al número que debería usar, puesto que a lo largo de su carrera usó varios que lo identifican, como el 11, 16, 7 y más, pero por fin se conoció cuál dorsal llevará su camiseta a partir de los próximos partidos.

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Qué número usará Juan Guillermo Cuadrado

Tal como se filtró en redes sociales, Cuadrado vestirá el número 7 en su espalda, que fue uno de los que usó en el Atalanta, por ejemplo.

Este es un número que igual han vestido varias figuras del club ‘Embajador’, pero quizá los más recordados son Willington Ortiz, uno de los mejores jugadores en la historia del club, y Ayron Del Valle, quien marcó una etapa como delantero del club.

De esta manera, Cuadrado, a sus 38 años, espera marcar una etapa importante el club, consiguiendo títulos que le han sido esquivos al equipo bogotano durante 3 años.

(Ver también: [Video] Cuadrado había metido golazo hace poco en El Campín; ¿presagio para Millonarios?)

Cuando debuta Juan Guillermo Cuadrado

Por lo pronto, se estima que el colombiano tenga sus primeros minutos el próximo sábado, 19 de septiembre, cuando Millonarios visite a Boyacá Chicó en Tunja. De ganar, el equipo seguiría en las primeras posiciones de la Liga BetPlay 2026-2.

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