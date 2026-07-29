Los jugadores de Benfica apenas están volviendo de vacaciones y ya tienen un duro reto que podría marcar el camino internacional de la temporada, pues este jueves, 30 de julio, el equipo portugués se enfrenta al ST Gallen por el partido de vuelta de la ronda previa de la Europa League.

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En el compromiso de ida, el cuadro suizo se impuso por 2-1, por lo que ahora las ‘Águilas’ deben darlo todo para remontar y así avanzar en el segundo campeonato de clubes más importante de Europa.

Ahora, una de las dudas para este encuentro es con respecto a Jhon Jáder Durán, la flamante contratación del equipo para la temporada, quien en su primer compromiso mostró muy buenas cosas, pero aún no termina de convencer al técnico para que sea el titular indiscutible.

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En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico Marco Silva, quien reemplazó a José Mourinho, aseguró: “Jugó contra el Belenenses durante el tiempo que se sabe que jugó. Está siguiendo su proceso natural, está mejorando y mostró señales positivas en un partido de baja intensidad. Mostró señales positivas y me corresponde a mí tomar las mejores decisiones considerando las limitaciones físicas de los jugadores. No siempre es el jugador que empieza el que decide”.

Y sobre qué debe hacer para remontar la llave y no quedar eliminado de forma prematura, agregó: “Cuando hablo, intento ser lo más honesto posible. Voy directo al grano; analizo las cosas con claridad, dentro de lo que puedo explicar. Si queremos mejorar, tenemos que ser claros. Hay dos objetivos en los que debemos mejorar. Esta es mi forma de pensar y la comparto con los jugadores. Se trata de mantener la concentración, ser agresivos y querer ser un equipo fuerte”.

La buena noticia es que Durán ya recibió todo el papeleo correspondiente y podrá ser tenido en cuenta por el técnico, pues fue una carrera de contrarreloj pero finalmente puede jugar para ayudar al equipo.

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¿Y Richard Ríos?

Por su parte, el otro colombiano del equipo, Richard Ríos, ya se unió a los entrenamientos luego de su participación en el Mundial 2026, por lo que también podría ser tenido en cuenta por el técnico.

Cabe destacar que por más de que estaba de vacaciones, el jugador mostró que nunca dejó de prepararse, por lo que está fuerte y también podría ser importante para remontar este encuentro.

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