Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La discusión sobre quién merece el título de mejor futbolista colombiano de la historia vuelve a estar en el centro del debate, tras la participación del presentador Jorge Barón en una reciente dinámica. En este ejercicio, Barón se enfrentó a la difícil tarea de elegir entre una lista heterogénea que recogió a algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol nacional, cruzando nombres de distintas épocas y posiciones del campo de juego.

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De acuerdo con la lista mencionada en la dinámica y reseñada por diferentes medios, estuvieron presentes históricos como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón, Juan Guillermo Cuadrado, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, David Ospina, Arnoldo ‘El Tren’ Iguarán, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, Víctor Aristizábal, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, Anthony de Ávila, Fredy Guarín, Willington Ortiz y James Rodríguez. La selección de candidatos permitió comparar tanto a ídolos de la Selección Colombia de décadas pasadas como a las estrellas más recientes que pusieron al país nuevamente en el mapa del fútbol internacional.

El debate llegó a su punto culminante al enfrentar dos generaciones opuestas: Willington Ortiz y James Rodríguez. Ortiz, protagonista en los años setenta y ochenta, brilló como delantero en clubes como Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali, dejando una huella indeleble no solo en los equipos sino en la propia Selección Colombia. Por otro lado, James Rodríguez protagonizó el que muchos consideran el mayor logro individual de un futbolista colombiano, cuando en el Mundial de Brasil 2014 se consagró como goleador del torneo con seis tantos, además de obtener la prestigiosa Bota de Oro.

Según la información, la decisión final de Jorge Barón favoreció a James Rodríguez. Los datos respaldan el peso de la trayectoria del ‘10’: durante su paso por la Selección Colombia, James disputó 131 partidos, marcó 31 goles y entregó 43 asistencias, convirtiéndose en el máximo asistidor de la Tricolor y líder en goles en Eliminatorias (14 anotaciones). Además, es el único colombiano que ha ganado la Bota de Oro en un Mundial y ostenta el récord de máximo goleador nacional en Copas del Mundo, acumulando un total de 11 partidos mundialistas y siendo elegido mejor jugador de la Copa América 2024 (fcf.com.co). Más allá de la opinión y la emoción, los números muestran el impacto histórico de James en el balompié nacional.

¿Por qué Jorge Barón eligió a James Rodríguez como el mejor futbolista colombiano?

Jorge Barón, presentador reconocido, optó por James Rodríguez al considerar su impacto en la reciente historia de la Selección Colombia. Entre los argumentos están su Bota de Oro en Brasil 2014, su récord de goles y asistencias, y el hecho de ser el único colombiano en liderar la tabla de goleadores en un Mundial, según la información del artículo y fcf.com.co.

¿Qué logros destacan a James Rodríguez entre los futbolistas colombianos?

James Rodríguez cuenta con logros exclusivos: máximo goleador colombiano en Copas del Mundo, Bota de Oro en Brasil 2014, jugador con más asistencias en la historia de la Selección Colombia, y elegido mejor jugador de la Copa América 2024, de acuerdo con cifras publicadas por fcf.com.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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