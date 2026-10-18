Verónica Alcocer aseguró que nunca autorizó a Manel Grau ni a otras personas de su entorno a hablar en su nombre, solicitar contratos o gestionar cargos dentro del Estado. La exprimera dama hizo las declaraciones en una entrevista con Noticias RCN, en la que también rechazó las versiones que le atribuyen poder para intervenir en decisiones administrativas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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“Yo nunca jamás he autorizado ni a Manel, ni a personas cercanas, ni a personas conocidas, ni desconocidas a hablar de mí”, afirmó al ser consultada sobre el tema.

Alcocer insistió en que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actuaciones y se desmarcó de cualquier gestión que terceros hubieran realizado por cuenta propia.

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“Mira, cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones. Yo no meto las manos al fuego por nadie, estoy metiendo las manos por mí”, señaló durante la conversación.

Alcocer niega haber pedido contratos o cargos

En la entrevista, la exprimera dama rechazó que hubiera autorizado a otras personas a solicitar beneficios o intervenir ante entidades estatales en su nombre.

Según explicó, nunca dio permiso para que alguien pidiera contratos, puestos u otras ventajas alegando representarla. Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre presuntas gestiones de personas cercanas a ella y el uso de su nombre en asuntos relacionados con el Estado.

La exprimera dama también cuestionó la imagen que, según ella, se ha construido sobre su influencia durante el mandato de Petro.

“Se ha construido el relato de que yo soy la poderosa y casi que no había presidente”, expresó, antes de negar que tuviera las atribuciones que le han sido señaladas.

¿Quién tomaba las decisiones en el Gobierno Petro, según Alcocer?

Alcocer afirmó que las decisiones relacionadas con la contratación, la desvinculación de funcionarios y los cambios administrativos correspondían al entonces presidente Gustavo Petro.

“Quien toma decisiones y quien tomó decisiones de contratar, de desvincular, de cambiar era el señor presidente de la República, como compete. Yo no tenía esa competencia, nunca fue cierto”, sostuvo.

Con esa respuesta, la exprimera dama buscó marcar una diferencia entre su papel y las responsabilidades formales de quienes ocupaban cargos con capacidad de decisión dentro del Gobierno.

Sus declaraciones constituyen su versión frente a los señalamientos. La afirmación de que no autorizó gestiones en su nombre no establece, por sí sola, qué actuaciones pudieron haber realizado terceros ni si estas fueron objeto de verificación por parte de las autoridades.

“Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones”

La referencia a Manel Grau fue uno de los puntos de la conversación, en la que Alcocer reiteró que no respondería por las actuaciones de otras personas.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, estoy metiendo las manos por mí”, insistió.

La exprimera dama mantuvo así su negativa a haber autorizado a terceros a actuar en su nombre y defendió que las decisiones administrativas del Gobierno no estaban dentro de sus competencias.

Polémicas y logros de Petro

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