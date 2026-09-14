Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito enluta nuevamente al municipio de Lérida, Tolima, luego de que un hombre de aproximadamente 66 años perdiera la vida tras verse involucrado en un siniestro vial. El hecho ocurrió en una zona cercana a una estación de servicio, en el cruce entre la avenida Nacional y la calle 10, de acuerdo con la información reportada en el lugar.

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El caso tuvo como principal víctima a Roberto Sáenz, quien, según las autoridades, trabajaba en labores de servicios varios. El accidente involucró a dos motocicletas que transitaban por ese sector en el momento del choque. Aunque algunos testigos y personas presentes se acercaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a Sáenz, la gravedad de las lesiones que sufrió fue determinante en el desenlace fatal.

Tras el impacto, Sáenz fue trasladado de manera urgente hasta el Hospital Reina Sofía de España de Lérida. Allí, los profesionales de la salud agotaron recursos para estabilizarlo, sin embargo, pese a los esfuerzos y la atención médica recibida, la víctima falleció a los pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial. Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre la mecánica exacta que desencadenó el choque, pero se sabe que el entorno del accidente, donde convergen importantes vías del municipio, registra alta circulación vehicular y de motocicletas.

En el accidente también estuvo involucrado un joven motociclista residente en el barrio Alemán, quien resultó ileso o con lesiones menores según los primeros reportes. Las autoridades informaron de manera preliminar que a este conductor le habrían practicado una prueba de alcoholemia tras el accidente, procedimiento habitual en este tipo de hechos para esclarecer el estado en el que se encontraba al momento del choque. Hasta el cierre del reporte no se conocían los resultados de esta evaluación.

Este lamentable hecho resalta la importancia de mantener la prudencia y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en cruces que presentan alto flujo de vehículos y motocicletas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Roberto Sáenz y cuáles eran sus labores antes del accidente en Lérida, Tolima?

Roberto Sáenz, la víctima fatal del accidente ocurrido en Lérida, Tolima, era un hombre de aproximadamente 66 años que se desempeñaba en labores de servicios varios. Hasta donde han reportado las autoridades que atendieron el hecho, su labor estaba relacionada con tareas generales que cubrían distintas necesidades en su entorno.

¿Qué se sabe sobre la condición del otro motociclista involucrado en el accidente?

El otro motociclista involucrado es un joven residente del barrio Alemán, quien, tras el accidente, no presentó lesiones de gravedad. Las autoridades informaron que le realizaron una prueba de alcoholemia, procedimiento utilizado para determinar la presencia de alcohol en el organismo de un conductor tras un accidente de tránsito, aunque hasta ahora no se han divulgado los resultados.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.