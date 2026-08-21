Por: El Espectador

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Edilson Castro Castellanos, un hombre de 46 años y exconcejal del municipio de Maripí, en el departamento de Boyacá, fue asesinado en la noche del jueves 20 de agosto cuando llegaba a su residencia, ubicada en el norte de Bogotá, según información confirmada por las autoridades. Los hechos ocurrieron en la localidad de Usaquén, donde, de acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Nacional y de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, los responsables ya habían estado esperando al exconcejal para atacarlo.

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Castro Castellanos se desplazaba en un vehículo antiguo de la marca Mercedes-Benz. Según el teniente coronel Ricardo Chávez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Mebog (Metropolitana de Bogotá), varios hombres en motocicleta se encontraban en la zona atentos a su llegada. Apenas la víctima parqueó el automóvil, estos sujetos se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El exconcejal perdió la vida en el mismo lugar de los hechos como consecuencia de las heridas ocasionadas por los disparos, y sus atacantes huyeron inmediatamente después del ataque, tal como indicó el oficial.

Se estima que el asesinato ocurrió entre las 7:30 y las 8:00 de la noche. En la escena del crimen, los investigadores hallaron casquillos de bala y otros elementos probatorios que serán claves para reconstruir la cronología de este homicidio. Tanto la Policía como el CTI continúan en labores de investigación, enfocándose principalmente en la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar tanto el seguimiento previo a la víctima como la ruta de fuga de los autores del crimen.

La recopilación de testimonios de testigos y habitantes de la zona también es prioritaria en la investigación. Hasta el momento, ningún sospechoso ha sido capturado, y las autoridades no han hecho pública la identidad de los responsables. Persiste la incertidumbre sobre el móvil del asesinato, ya que no existen hipótesis confirmadas.

Castro Castellanos, además de haber sido concejal, tenía vínculos empresariales con el sector de esmeraldas en Boyacá. Los investigadores analizan si existen conexiones entre su trayectoria política, sus actividades comerciales y el asesinato. Igualmente, se revisa si su muerte puede relacionarse con otros crímenes similares perpetrados en Bogotá contra empresarios del sector, aunque hasta ahora no hay información sobre amenazas previas en su contra. Las autoridades buscan no solo identificar a los autores materiales del homicidio, sino determinar si detrás del crimen hay autores intelectuales o una red criminal más amplia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Edilson Castro Castellanos y por qué su asesinato ha llamado la atención de las autoridades en Bogotá?

Edilson Castro Castellanos fue concejal de Maripí, Boyacá, y empresario vinculado al sector de las esmeraldas en ese departamento. El impacto de su asesinato radica en que su perfil conecta tanto con la vida política de la región como con la industria de las esmeraldas. Las autoridades consideran relevante esclarecer si el crimen tiene relación con sus actividades en estos ámbitos, dado que otros hechos violentos anteriores en Bogotá también han involucrado empresarios esmeralderos.

¿Qué tareas están realizando las autoridades para esclarecer el homicidio del exconcejal en Usaquén?

De acuerdo con los reportes de la Policía y el CTI de la Fiscalía, los investigadores han recogido pruebas materiales del lugar, inspeccionan las cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios de testigos. El propósito es reconstruir los hechos antes y después del ataque, determinar la identidad de los responsables y establecer si hay un autor intelectual detrás de este crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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