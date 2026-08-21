Por: Portal Bogotá

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Pagar la sobretasa bomberil en Bogotá se ha convertido en un compromiso fundamental para los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) cuyos ingresos netos superen los 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $2.278.164.252 para el periodo correspondiente al tercer bimestre de 2026, es decir, de mayo a junio. Según lo establecido, el plazo para cumplir con este pago vence el viernes 21 de agosto, lo que resalta la relevancia de la fecha en materia fiscal y de gestión de recursos para la ciudad, de acuerdo con información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La sobretasa bomberil, adoptada mediante el Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá, nace con el objetivo de respaldar la modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos y robustecer la atención a las emergencias y rescates en toda la ciudad. Así lo ratifican los datos, que muestran un recaudo de 30 mil millones de pesos por este concepto hasta el 31 de julio de 2026. El gravamen corresponde al 1 % del valor liquidado en el ICA y debe ser soportado por las empresas y contribuyentes que superen el umbral mencionado.

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, subrayó la importancia de este aporte, explicando que “pagar la sobretasa bomberil es una forma de aportar y asegurar los recursos necesarios para que el Cuerpo de Bomberos de Bogotá siga protegiendo la vida y el bienestar de los bogotanos y, como hemos visto, el apoyo solidario a otras regiones”. Esta contribución, según Cadena, resulta esencial para el sostenimiento, equipamiento y fortalecimiento institucional de los bomberos.

Actualmente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá es uno de los más capacitados del país, con más de 600 uniformados, 18 estaciones en operación, un proyecto de apertura de una nueva estación y 10 grupos especializados en búsqueda y rescate, atención de incendios forestales y rescate animal, entre otros focos. El reciente terremoto ocurrido en Colombia fue un ejemplo claro de la relevancia de este organismo, ya que movilizó 115 bomberos de la capital a Cali, Pereira e Ibagué, quienes desplegaron equipos especializados, drones y comunicación satelital, mostrando una vez más su liderazgo y coordinación nacional.

El pago de la sobretasa permite la adquisición y modernización de equipos, herramientas y vehículos para una atención eficaz de emergencias, incendios y amenazas químicas. Las próximas fechas clave para quienes deben cumplir esta obligación fiscal son el 9 de octubre para el cuarto bimestre (julio–agosto), el 11 de diciembre para el quinto (septiembre–octubre), y el 12 de febrero de 2027 para el sexto (noviembre–diciembre).

¿Qué es la sobretasa bomberil y a quiénes aplica en Bogotá?

La sobretasa bomberil es un impuesto creado por el Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá. Está dirigido a los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) que hayan obtenido ingresos netos superiores a 43.498 UVT en el periodo a declarar. Su tarifa corresponde al 1 % del ICA liquidado y tiene como finalidad fortalecer la capacidad operativa y de respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

¿Cuál es el calendario de pagos de la sobretasa bomberil en Bogotá para 2026 y 2027?

De acuerdo con el calendario tributario, los próximos vencimientos para el pago de la sobretasa bomberil en Bogotá son: 9 de octubre de 2026 (cuarto bimestre: julio–agosto), 11 de diciembre de 2026 (quinto bimestre: septiembre–octubre) y 12 de febrero de 2027 (sexto bimestre: noviembre–diciembre). Es fundamental cumplir con estas fechas para mantenerse al día con la obligación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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