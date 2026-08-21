Por: El Espectador

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El Hospital San Juan de Dios, icónico no solo por su arquitectura sino también por las décadas de abandono que soportó, volvió a captar la atención pública debido a los recientes problemas en el proceso de adjudicación de su restauración. El Gobierno Nacional impulsó la recuperación de la Torre Central del hospital mediante un contrato valorado en $292.914 millones, pero la ejecución de este ambicioso proyecto se encuentra nuevamente en entredicho tras varios contratiempos en la selección del contratista encargado. En menos de mes y medio, el trámite para adjudicar las obras enfrentó nuevas dificultades: solo un proponente quedó habilitado y la Procuraduría solicitó formalmente la suspensión del proceso.

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Según los documentos de las invitaciones públicas 016 y 024 de 2026, se evidencian diferencias significativas entre los dos intentos de adjudicación. Entre una convocatoria y otra, el Gobierno redujo exigencias de experiencia, capacidad residual y rentabilidad financiera para participar. Es importante destacar que, a pesar de estos cambios, el objeto de la intervención y el presupuesto asignado permanecieron iguales. Sin embargo, el consorcio que finalizó como único candidato en el segundo proceso mantuvo entre sus integrantes a varias empresas que, en la primera ronda, formaban parte de un grupo que fue rechazado.

Si bien los ajustes realizados en las condiciones para competir no constituyen en sí mismos una prueba concluyente de favorecimiento, sí generan cuestionamientos sobre los argumentos técnicos detrás de estas modificaciones. Las dudas adquieren mayor fuerza ante los señalamientos de la Procuraduría, que puso en tela de juicio aspectos como la financiación del proyecto, la metodología de evaluación y la equidad entre los aspirantes durante la segunda convocatoria.

El primer intento por sacar adelante las obras comenzó el 28 de abril. En esa fecha, la Fiduciaria DaviBank hizo pública la Invitación 016 de 2026 para contratar, bajo el modelo de "llave en mano", todo el paquete de estudios, diseños, detalles de ingeniería, reforzamiento estructural, modificaciones arquitectónicas, ampliaciones y rehabilitación del Edificio Central, con un presupuesto total de $292.914.398.255.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría solicitó la suspensión del contrato de restauración del Hospital San Juan de Dios?

La Procuraduría solicitó la suspensión debido a cuestionamientos sobre la financiación, los criterios de evaluación y la igualdad de condiciones entre los participantes en la segunda convocatoria. Según los documentos revisados, estos aspectos no habrían garantizado transparencia y equidad en el proceso, lo que motivó la intervención del ente de control.

¿Qué cambios se hicieron en los requisitos para la adjudicación del contrato del Hospital San Juan de Dios?

Entre la primera y la segunda convocatoria, se redujeron las exigencias en cuanto a experiencia, capacidad residual y rentabilidad financiera de los proponentes. Sin embargo, se mantuvo el mismo objetivo y presupuesto para la obra. Estos cambios han levantado preguntas sobre los motivos técnicos detrás de la modificación de las condiciones de participación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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