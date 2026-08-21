Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue avanzando en la promoción de la autonomía económica de las mujeres a través de iniciativas concretas. Más de 200 mujeres participarán en un nuevo ciclo de formación desarrollado por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Según datos de la Alcaldía de Bogotá, hasta julio de 2026 la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres ha cualificado a 1.330 mujeres, entregándoles herramientas clave para mejorar sus ingresos y consolidar proyectos productivos propios.

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Este ciclo de formación gratuito cubre aspectos fundamentales para que las mujeres fortalezcan sus emprendimientos o puedan dar el primer paso para iniciar su propio negocio. Dentro de los contenidos, las participantes encontrarán información sobre cómo construir un modelo de negocio, planificar ventas, aprovechar el mercado digital y organizar adecuadamente la contabilidad de sus iniciativas económicas. La intención es entregar herramientas útiles y prácticas tanto a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha como a aquellas que desean transformar una idea en una fuente de ingresos.

Un elemento distintivo del programa es que, junto a los contenidos empresariales, incorpora un módulo enfocado en derechos humanos. Esto le permite a las mujeres fortalecer su capacidad de tomar decisiones, reconocer su autonomía y avanzar hacia la independencia financiera. Además de las clases presenciales y virtuales, los talleres se realizarán en espacios comunitarios como las Manzanas del Cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, ubicados en localidades como Los Mártires, Tunjuelito, Puente Aranda, Usme, Barrios Unidos, Usaquén, Santa Fe, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, la meta de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres es cualificar a 9.000 mujeres en el cuatrienio. Ya se han realizado 390 espacios de formación, presenciales y virtuales, lo que ha derivado en 6.022 asistencias, contando que una misma mujer puede haber participado en distintos talleres. A esto se suman 58 alianzas estratégicas, a través de las cuales se han ofrecido más de 1.000 puestos de trabajo y oportunidades para que las mujeres generen ingresos desde casa. La alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá destaca por brindar talleres gratuitos desde hace tres años a mujeres usuarias de los servicios de la SDMujer.

Las interesadas en futuras convocatorias y en conocer la oferta de formación pueden consultar la página oficial de la Secretaría Distrital de la Mujer o los canales de información de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres.

¿Cómo pueden inscribirse las mujeres en los cursos de autonomía económica en Bogotá?

Las mujeres interesadas deben revisar la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, donde se publican todas las convocatorias y la oferta actualizada de cursos gratuitos. Ahí encontrarán los requisitos y pasos a seguir para participar.

¿Qué significa la autonomía económica de las mujeres según la estrategia en Bogotá?

La autonomía económica de las mujeres, de acuerdo con esta estrategia, es la capacidad de generar ingresos propios, tomar decisiones financieras y fortalecer sus derechos humanos, permitiéndoles mayor independencia y seguridad frente a su entorno social y laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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