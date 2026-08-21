Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue avanzando en la recuperación y mantenimiento de sus zonas verdes urbanas gracias a la colaboración entre entidades oficiales y organizaciones ciudadanas. Así lo demuestra la reciente renovación realizada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y la Fundación Parque 80, quienes unieron esfuerzos para revitalizar dos jardines emblemáticos dentro del parque El Nogal, ubicado en la localidad de Chapinero.

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La mencionada intervención se enmarca en la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que busca fomentar la sostenibilidad y el reverdecimiento de la capital. De acuerdo con la información proporcionada por el JBB, el trabajo consistió en el replante de 783 plantas, seleccionadas cuidadosamente entre especies como la paja de páramo, suelda con suelda morada, cinta y bella a las once. Estas especies fueron escogidas por su adaptabilidad y valor ornamental, beneficiando tanto la biodiversidad local como la apariencia del entorno.

Para garantizar el éxito de esta cobertura vegetal, que abarca un área de 110 metros cuadrados, se dispuso de un cerramiento temporal. La intención de esta medida es proteger las plantas jóvenes de posibles daños externos, brindando un ambiente seguro para su desarrollo inicial e impidiendo acciones que puedan perjudicar su crecimiento.

La ingeniera agrónoma Ana Cristina Cano, responsable del mantenimiento de 40 proyectos de jardinería gestionados por el JBB en la localidad, supervisó personalmente los trabajos realizados en colaboración con ocho operarios y con el respaldo activo de la comunidad residente. Según declaraciones de Cano, la Fundación Parque 80, dirigida por Carlos Ossa, añadió un aporte fundamental al donar 280 plantas de cinta, consolidando así una alianza con los vecinos de El Nogal para la renaturalización urbana.

El JBB suministró el resto del material vegetal: 380 sueldas con sueldas moradas, 89 pajas de páramo y 34 bellas a las once. Todo el proceso contempló la nivelación del terreno y el diseño de figuras geométricas, como 12 triángulos y dos trapecios, creados con contrastes de color. Este trabajo no solo tuvo como meta embellecer la zona, sino promover el sentimiento de pertenencia y participación ciudadana.

Si bien hoy existe un cerramiento temporal, la Fundación Parque 80 está gestionando una infraestructura permanente que garantizará la protección de estas nuevas plantas a largo plazo.

¿Cómo fue el proceso de renovación de los jardines en el parque El Nogal de Bogotá?

El proceso fue liderado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y contó con el apoyo de la Fundación Parque 80 y la colaboración de la comunidad local. Incluyó la plantación de 783 ejemplares de especies como paja de páramo, suelda con suelda morada, cinta y bella a las once, el diseño de figuras geométricas y la protección del área con cerramientos temporales y futuros cerramientos permanentes.

¿Qué especies vegetales se sembraron y cómo se garantizó su protección?

Entre las especies sembradas se encuentran la paja de páramo, suelda con suelda morada, cinta y bella a las once, distribuidas en patrones geométricos. Para protegerlas, se instaló inicialmente un cerramiento temporal que impide el acceso directo y previene daños, mientras que la Fundación Parque 80 gestiona la instalación de un cerramiento permanente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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