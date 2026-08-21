Por: Portal Bogotá

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Este sábado 22 de agosto, la localidad de Chapinero será escenario de una nueva jornada de la actividad llamada Feria a Tu Servicio, como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con lo publicado por la alcaldía de Bogotá, la jornada incluirá el despliegue del SuperCADE Móvil, un servicio que traslada puntos de atención al ciudadano directamente a los barrios y localidades. Esta iniciativa busca que la ciudadanía reciba atención, orientación y acceso a trámites en el propio entorno donde vive, facilitando el contacto directo con la oferta institucional de la administración distrital y evitando largos desplazamientos.

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La jornada tendrá lugar en el Parque Desarrollo Pardo Rubio, en la calle 47B # 3-17 Este, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. En ese lapso, la comunidad podrá consultar y resolver trámites relacionados con temas clave como educación, empleo, emprendimiento, salud, justicia, cuidado y bienestar, así como protección animal. Según la información disponible, habrá orientación sobre matrículas escolares, acceso a educación técnica y universitaria, oportunidades de negocio para emprendedores, servicios de salud, asesoría jurídica, y rutas para la defensa de los derechos y garantías de las mujeres.

Además, la oferta contempla atención médico veterinaria, jornadas de vacunación para perros y gatos, y la presencia del programa Salvar Patas, que orienta sobre el bienestar animal. También será posible recibir información acerca de la certificación de discapacidad, equipos y acompañamiento para mujeres lactantes, y atención en salud mental.

La alcaldía local de Chapinero extendió la invitación a residentes de la localidad, familias, jóvenes, emprendedores, personas mayores, así como cuidadores de mascotas, para que asistan y hagan uso de este acercamiento institucional. Esta apuesta de la administración capitalina busca promover la equidad en el acceso a servicios y oportunidades no solo para quienes habitan en zonas cercanas a los centros administrativos, sino también en el interior de los barrios de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el SuperCADE Móvil en la localidad de Chapinero?

El SuperCADE Móvil acerca trámites y servicios como educación, empleo, emprendimiento, salud, justicia, cuidado y bienestar, protección animal, orientación para matrículas escolares, acceso a educación técnica y universitaria, asesoría jurídica, rutas de derechos para las mujeres, vacunación y atención veterinaria, certificación de discapacidad, atención a mujeres lactantes y salud mental, de acuerdo con la información de la administración distrital.

¿Dónde y cuándo será la Feria a Tu Servicio para los habitantes de Chapinero?

La Feria a Tu Servicio tendrá lugar este sábado 22 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en el Parque Desarrollo Pardo Rubio, situado en la calle 47B # 3-17 Este, permitiendo a los residentes de Chapinero acceder a múltiples servicios en un solo lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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