Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, uno de los complejos deportivos más representativos de Bogotá, informó que la reapertura de su complejo de natación se ha visto aplazada debido a demoras en el cronograma de mantenimiento. Estas demoras se originaron tras el sismo ocurrido el lunes 10 de agosto, lo que obligó a ajustar los trabajos para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del lugar. Según la información oficial, la nueva fecha de reapertura es el martes 25 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual los usuarios podrán volver a reservar sus espacios en los horarios habituales.

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De acuerdo con el CEFE de Chapinero, las instalaciones del complejo estarán disponibles para el público de martes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., los sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los domingos y festivos desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Para quienes deseen asistir, es indispensable realizar el registro a través de la plataforma oficial del complejo de natación (piscinas.cefechapinero.com). Es importante destacar que durante los primeros días tras la reapertura, la práctica libre en la piscina no tendrá costo, lo que representa una oportunidad especial para los ciudadanos que esperan con ansias retomar sus rutinas acuáticas.

El anuncio de reapertura coincide con la programación de la Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor, organizada entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), en alianza con Heart Summit Bogotá y Vive+ y Mejor. Durante esta semana, las piscinas contarán con actividades y franjas horarias reducidas, ligadas a la celebración. El evento incluye más de 100 experiencias de entrada libre con inscripción previa, y agrupa conversaciones, talleres y ferias de emprendimiento con la participación de más de 90 expertos de 15 países de Iberoamérica, Europa, Estados Unidos y África. Las novedades y la apertura de inscripciones para las actividades acuáticas estarán disponibles próximamente en los canales oficiales de la SDCRD y el CEFE de Chapinero. El centro, ubicado en la calle 82 #10-69, agradece la comprensión de los usuarios y los espera a partir del 25 de agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la nueva fecha de reapertura para el complejo de natación del CEFE de Chapinero?

La nueva fecha de reapertura fijada por el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero para su complejo de natación es el martes 25 de agosto de 2026, de acuerdo con la información oficial suministrada por la institución.

¿Cómo reservar y cuáles serán los horarios de las piscinas del CEFE de Chapinero tras la reapertura?

Para reservar espacios en la piscina, usted deberá registrarse en la plataforma oficial del CEFE de Chapinero (piscinas.cefechapinero.com). Los horarios disponibles serán de martes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y domingos y festivos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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