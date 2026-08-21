Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha centrado sus esfuerzos en la atención integral de los ciudadanos habitantes de calle, buscando no solo la inclusión social sino también la mejora de la convivencia y la seguridad en la ciudad. Según información oficial, TransMilenio, en coordinación con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Policía Metropolitana de Bogotá, ha fortalecido su estrategia de seguridad e inclusión social, manteniendo presencia institucional activa en estaciones y buses del sistema de transporte.

Sigue a PULZO en Discover

El gerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, expresó que el objetivo fundamental es "proteger la movilidad, fortalecer la convivencia y seguir construyendo un sistema más seguro, humano y confiable para Bogotá". De acuerdo con Gutiérrez, es esencial la articulación de presencia institucional, coordinación entre entidades y un enfoque social para que los ciudadanos encuentren en el sistema de transporte público un espacio cada vez más ordenado y digno.

Por su parte, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, indicó que se prioriza un abordaje territorial en el que se ofrecen servicios y acompañamiento a los habitantes de calle. Además, resaltó la importancia de la pedagogía, no solo dirigida a quienes viven en condiciones de calle —invitándolos a comportamientos adecuados en espacios públicos— sino también a los demás ciudadanos, con miras a una transformación cultural frente a esta población.

Una de las acciones estructurales consiste en el ‘Plan Cambuches’, diseñado por TransMilenio para identificar y atender ocupaciones irregulares que afectan la infraestructura y seguridad del sistema, con más de 160 recorridos de caracterización y seguimiento durante 2026. Esta gestión permitió el levantamiento de 96 cambuches en corredores estratégicos. Además, a través de la presencia institucional, se han abordado cerca de 120 casos de habitantes de calle hallados en los buses, ofreciéndoles atención y alternativas de acompañamiento mediante duplas conformadas por personal de TransMilenio y SDIS, con servicios como autocuidado, hogares de paso y centros de inclusión.

Se han realizado 179 recorridos en los que se abordaron 2.774 ciudadanos en condición de calle, logrando que 405 aceptaran la oferta institucional. El sistema también promueve la denuncia ciudadana frente a situaciones que afecten la convivencia, instando a los usuarios a identificar, informar correctamente y reportar hechos que comprometan la seguridad o el cumplimiento del Manual del Usuario, generando así una respuesta coordinada entre TransMilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá y la SDIS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia de TransMilenio para atender a habitantes de calle?

De acuerdo con los datos proporcionados, TransMilenio articula esfuerzos con la Secretaría Distrital de Integración Social y la Policía Metropolitana de Bogotá, realizando recorridos de caracterización para identificar a los habitantes de calle y ofrecerles atención social. Se emplean duplas de profesionales que abordan a estas personas, brindándoles servicios integrales, como hogares de paso y centros de inclusión, en busca de proteger tanto a los usuarios del sistema como a quienes viven en situación de vulnerabilidad.

¿Qué acciones pueden tomar los usuarios de TransMilenio ante situaciones que afectan la convivencia?

Los usuarios pueden reportar cualquier situación identificada directamente a operarios, equipos de vigilancia o gestores de convivencia en el sistema. Además, es posible informar a través de canales oficiales como redes sociales de TransMilenio o la Policía Metropolitana de Bogotá, siguiendo el protocolo de detección, identificación y reporte. Estas acciones permiten activar una respuesta institucional coordinada ante eventos que comprometan la convivencia y seguridad dentro del transporte público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z