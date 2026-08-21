Un ataque armado terminó con la vida de Edilson Castro Castellanos, de 46 años, cuando llegaba a su vivienda ubicada en el norte de Bogotá. El hombre, quien había sido concejal de Maripí, Boyacá, también estaba relacionado con actividades empresariales vinculadas al sector de las esmeraldas de ese departamento.

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El homicidio ocurrió durante la noche, en un hecho que ahora es investigado por la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el ataque y, principalmente, cuál habría sido el motivo detrás del crimen.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, Castro Castellanos se movilizaba en un Mercedes-Benz antiguo y acababa de llegar al sector donde residía, en la localidad de Usaquén, cuando fue atacado.

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El teniente coronel Ricardo Chávez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de COSEC 1, explicó que las primeras indagaciones permiten establecer que varios hombres que se desplazaban en motocicleta aparentemente ya estaban en la zona antes de la llegada de la víctima.

“Se encontraba llegando a su lugar de residencia y algunos sujetos en motocicletas se encontraban esperándolo”, señaló el oficial.

Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones contra el exconcejal y posteriormente escaparon del lugar. Castro Castellanos murió como consecuencia de las heridas. Hasta el momento, no se han reportado capturas por este homicidio y tampoco ha sido establecida oficialmente la identidad de los responsables.

#BOGOTÁ Edilson Castro Castellanos, exconcejal de Maripí, Boyacá, fue asesinado este jueves en el norte de la capital. Según información preliminar, el exdirigente político, relacionado con el sector esmeraldero, fue atacado por hombres armados mientras se movilizaba en un… pic.twitter.com/R7LMEUDWLZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2026

Cámaras de seguridad serán clave para esclarecer el crimen

La investigación quedó en manos de la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía, que adelantan la reconstrucción de los hechos. Uno de los principales elementos que están siendo revisados son las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con las que se espera establecer los movimientos de los presuntos responsables antes, durante y después del ataque.

Los investigadores también recopilan testimonios de personas que pudieron encontrarse en la zona al momento del homicidio.

#Urgente, esta noche en Bogotá fue asesinado el esmeraldero Edilson Castro Castellanos, exconcejal del municipio boyacense de Maripí. El hecho ocurrió en el sector de Alameda, en la calle 175 con carrera 19 A. pic.twitter.com/frETDYJrHE — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) August 21, 2026

El ataque habría ocurrido entre las 7:30 y las 8:00 de la noche. En la escena fueron encontrados casquillos y otros elementos que podrían aportar información sobre el arma utilizada y la manera en que fue ejecutado el crimen. Estos elementos fueron incorporados al proceso investigativo para intentar establecer, además, la ruta de escape que habrían tomado los atacantes.

¿Por qué asesinaron al exconcejal?

Uno de los principales interrogantes que deberán resolver las autoridades está relacionado con el móvil del homicidio.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía no han confirmado una hipótesis. Sin embargo, debido a la trayectoria de Castro Castellanos, los investigadores analizan si el crimen podría estar relacionado con sus actividades empresariales en el sector de las esmeraldas o con su pasado político.

El hombre había ejercido como concejal de Maripí, municipio de Boyacá conocido por su actividad esmeraldera.

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Según la información preliminar conocida durante las primeras diligencias, los familiares de la víctima no habían reportado amenazas previas. Este aspecto también será tenido en cuenta para determinar qué pudo motivar el ataque.

La investigación deberá establecer si el homicidio estuvo relacionado con sus negocios, con sus vínculos políticos o con alguna otra circunstancia que todavía no ha sido determinada.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades trabajan en la identificación de los autores materiales y buscan establecer quién habría ordenado el asesinato del exconcejal.

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